Με Μπαλωμένο-Γιαξή αλλά χωρίς Διαμαντή η Αναγέννηση Καρδίτσας ενόψει ΠΑΟΚ Β

Χωρίς τον Απόστολο Διαμαντή θα ταξιδέψει η Αναγέννηση Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ Β (20/9 14:00) - «Μέσα» ο, δανεικός από τον Δικέφαλο, Κωνσταντίνος Μπαλωμένος αλλά και ο πρώην «ασπρόμαυρος» Κυριάκος Γιαξής.

Οι Θεσσαλοί βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη, όπου αύριο (20/9 14:00) θα «μονομαχήσουν» με την ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου στο γήπεδο της Καλαμαριάς για τη 2η αγωνιστική της Super League 2.

Ένα γήπεδο της Καλαμαριάς, το οποίο «γνώρισε» ολική... ανακαίνιση ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, με τις εργασίες να συνεχίζονται πυρετωδώς.

Ο Τίμος Καβακάς είδε τον Απόστολο Διαμαντή να παραμένει στην Καρδίτσα, ενώ στην αποστολή βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στους «κιτρινόμαυρους» από τον ΠΑΟΚ.