Το γκολ που κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει: Ο παίκτης της Γιούβε που «τρομοκρατεί» τους τερματοφύλακες

Ο Λίο Μέσι είναι το ίνδαλμά του. Ονειρεύεται να κάνει την καριέρα του Ζινεντίν Ζιντάν. Ανεξαρτήτως του αν θα φτάσει σε τέτοια δυσθεώρητα ύψη, το "predestinato" της Γιουβέντους ήρθε για να μείνει...

Οι Ιταλοί χρησιμοποιούν τη λέξη ‘predestinato’ για τα wonderkids. Κάποιος που προορίζεται από τη μοίρα για να κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα, να παίζει ποδόσφαιρο. Και ο Βασίλιγιε Άτζιτς μπήκε πολύ απότομα στις ζωές των τιφόζι της Γιουβέντους καθώς στο 91’ καθόρισε την τύχη του derby Νο254 κόντρα στην Ίντερ (4-3).

Αντλεί έμπνευση από τον Λιονέλ Μέσι και θέλει να κάνει μια καριέρα σαν και αυτή του Ζινεντίν Ζιντάν. Με ένα σουτ από τα 30 μέτρα, σαν και αυτά που έκαναν εκείνοι, πήρε μέσα τα χέρια του Ζόμερ στο Allianz Stadium και έστειλε τους Bianconeri στο 3x3 στο ξεκίνημα της Serie A.

Ο παίκτης που γεννήθηκε τον Μάιο του 2006 στο Νίκσιτς του Μαυροβουνίου έζησε μια βραδιά που κάθε teenager ονειρεύεται. «Πρέπει να συνεχίζει το πετάλι» είπε ο άνθρωπος που του έδωσε την ευκαιρία, Ιγκόρ Τούντορ. Ο Κροάτης τεχνικός, που τον έριξε στο ματς στο 74’, ξέρει ότι στον 19χρονο δεν λείπει το ταλέντο όπως επίσης ότι θα χρειαστεί σταθερότητα για να μείνει σε αυτό τον δρόμο.

Πέρυσι, η Γιούβε επέλεξε να ποντάρει σε ένα πιο μοντέρνο στιλ ποδοσφαίρου και πήγε στην επιλογή του Τιάγκο Μότα που είχε βγάλει στο Champions League την Μπολόνια. Ο Ιταλο-Βραζιλιάνος, πρέπει να δώσω to credit στον άρρωστο Γιουβεντίνο φίλο μου, έχει το σπάνιο χαρακτηριστικό ότι δεν ανοιγοκλείνει σχεδόν ποτέ τα μάτια του [είναι τρελός μ@λ@κ@].

Αυτά τα μάτια, που είναι πάντα ανοικτά, πέρυσι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Γερμανία, είχαν εντοπίσει το ταλέντο του 18χρονου. Τις κινήσεις του, την τεχνική και την ένταση. Ο Μότα τον έβαλε άμεσα στην πρώτη ομάδα, όμως τα προβλήματα της δικής του φυσικής κατάστασης και της Γιουβέντους στα αποτελέσματα, τον κράτησαν μακριά από τις ευκαιρίες και τον έστειλαν στην Next-Gen, δεύτερη ομάδα του club, στην Serie C.

Ο πιτσιρικάς πάντως, δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει και έριχνε πολλή δουλειά για να φτιάξει το physical κομμάτι και να είναι έτοιμος όταν χρειαστεί. Όταν ο Τούντορ αντικατέστησε τον Μότα στα μέσα του 2024-25, ο Άτζιτς ήταν εκεί. «Η περσινή χρονιά ήταν πολύ σημαντική για να μάθω το ποδόσφαιρο στην Ιταλία» σχολίασε. «Θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να παίξω εδώ, να κρατήσω τα πόδια στο έδαφος και να προπονούμαι καλά. Στόχος είναι να συνεχίσω έτσι, έχω δουλέψει πάρα πολύ για να βρίσκομαι εδώ».

Για τον Μαυροβούνιο, η αντικατάσταση του Μότα με τον Τούντορ λειτούργησε ως turning-point και του άνοιξε την πόρτα για να παλέψει για την πρώτη ομάδα. Ο Κροάτης σπόταρε αμέσως τις ικανότητες και το ταλέντο του. Στο τεχνικό κομμάτι, το οποίο είχε έμφυτο, αλλά και στο σωματικό, με τη δουλειά που είχε ρίξει. Καλός στο να διαβάζει το παιχνίδι αλλά και να στέλνει «ρουκέτες» από μακρινή απόσταση.

«Μαγικά» έχει χαρακτηρίσει τα σουτ του ο Βλάχοβιτς, ο παίκτης με τον οποίο μοιράζονται το δωμάτιο. «Μου είπε 50 φορές για το σουτ με την Ίντερ. Ο Ντούσαν και ο Κόστιτς είναι πολύ καλοί μου φίλοι, θέλω να πω ένα ‘ευχαριστώ’ και στους δύο, με έχουν βοηθήσει πολύ».

Σε ηλικία 19 ετών και 124 ημερών ο Άτζιτς έγινε ο νεαρότερος ξένος που σκοράρει με τη φανέλα της Γιουβέντους σε βάρος της Ίντερ στην ιστορία της Serie A. Ένα γκολ που πέρα από το ρεκόρ που έγραψε, άφησε το σημάδι του σαν ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα όλων των εποχών αφού ήρθε στις καθυστερήσεις και έκρινε ένα τόσο σημαντικό derby. Κανένας από αυτούς που το είδαν δεν πρόκειται να το ξεχάσει.

«Είναι ήδη ένα όνειρο να παίζω στην Γιουβέντους και να πετυχαίνω γκολ σε ένα τέτοιο ματς. Είμαι μέσος, μπορώ να αγωνιστώ και πιο μπροστά, σαν επιτελικός αλλά και σαν κεντρικός χαφ». Σε όποια θέση και αν παίζει πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι τερματοφύλακες πρέπει να έχουν τον νου τους…