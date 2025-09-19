Ποστέκογλου: «Υπήρχε μια αρνητικότητα όταν ήρθα στην Αγγλία... Ώρα για βαθμούς!»

Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ μίλησε ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την Μπέρνλι (20/9, 17:00) και παραλλήλισε το ξεκίνημά του στον πάγκο της με την δυσπιστία που τον υποδέχθηκε ο «μαγικός» κόσμος της Premier League.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Άγγελος Ποστέκογλου στη συνέντευξη Τύπου, όπου έδωσε το σύνθημα ενόψει της συνέχειας:

«Υπήρχε μια αρνητικότητα γύρω από την άφιξή μου από τη στιγμή που ήρθα στην Premier League, είναι κάτι διαρκές στον χώρο που βρισκόμαστε.

Είναι σημαντικό να νικήσουμε την Μπέρνλι, επειδή έχουμε χάσει τα τελευταία δύο παιχνίδια στην Premier League.

Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς για να αρχίσουμε να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σε αυτό το πρωτάθλημα, κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο και θέλουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος».