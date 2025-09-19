Πλήρης ο ΠΑΟΚ - «Μέσα» Ντεσπόντοφ-Κένι για Παναιτωλικό! (pic)

Όλοι «μέσα» για τον ΠΑΟΚ για τον αγώνα απέναντι στον Παναιτωλικό (20/9 20:30), με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να υπολογίζει πλέον και στον Κιρίλ Ντεσπόντοφ αλλά και στον Τζόντζο Κένι.

Επιχείρηση.... ανασύνταξη για τον Δικέφαλο απέναντι στην ομάδα του Γιάννη Πετράκη, την οποία φιλοξενεί για την 4η αγωνιστική της Super League, θέλοντας να αφήσει πίσω τη «συντριβή» από τον Λεβαδειακό.

Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε για πρώτη φορά το απουσιολόγιο να είναι... κενό, με τον Τζόντζο Κένι να δίνει το «παρών» στην αποστολή, παρά τη χθεσινή αδιαθεσία, ενώ και ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ επιστρέφει μετά τη θλάση που είχε υποστεί.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Ολοκληρώθηκε η διήμερη προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26, με το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου να έχει ως μοναδικό στόχο το 4/4.

Η τελευταία πρόβα της ομάδας περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, ενώ έγινε κι ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Το ιατρικό είναι πλέον κενό, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να καταστρώνει τα σχέδια του χωρίς προβλήματα.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ρουμάνος τεχνικός για την επικείμενη αναμέτρηση είναι οι:

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.