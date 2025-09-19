Η κλήρωση της League Phase του Champions League Γυναικών

Η κάτοχος του τίτλου του Champions League Γυναικών, Άρσεναλ, θα φιλοξενήσει την οκτώ φορές νικήτρια Λυόν και θα επισκεφθεί την Μπάγερν Μονάχου, ενώ η φιναλίστ της περασμένης σεζόν, Μπαρτσελόνα, θα υποδεχτεί τη γερμανική ομάδα και θα ταξιδέψει στην Τσέλσι μετά τη σημερινή (19/9) κλήρωση της League phase της κορυφαίας διοργάνωσης στη Νιόν.

Οι 18 ομάδες στην εναρκτήρια League phase του Champions League Γυναικών 2025/26 ανακάλυψαν τους έξι αντιπάλους τους μετά την κλήρωση, με τρεις αγώνες εντός και ισάριθμους εκτός έδρας.

Οι τέσσερις πρώτες προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, ενώ οι ομάδες από την πέμπτη έως τη 12η θέση προκρίνονται στα playoffs της φάσης των νοκ-άουτ για να διεκδικήσουν τις υπόλοιπες τέσσερις θέσεις.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φιλοξενεί τη Λυόν και την δύο φορές φιναλίστ Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας αγώνες με τις Ατλέτικο Μαδρίτης, Βόλφσμπουργκ και Γιουβέντους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία προκρίθηκε στη League Phase αφού απέκλεισε την τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Άιντραχτ Φρανκφούρτης στα προκριματικά, θα επισκεφθεί την Άρσεναλ, την Παρί Σεν Ζερμέν και την Τβέντε, ενώ θα φιλοξενήσει την Παρί FC, τη Ρόμα και τη Βόλφσμπουργκ.

Η Παρί FC θα φιλοξενήσει την τρεις φορές πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα και την Τσέλσι.

Η πρωταθλήτρια Βελγίου Λέουβεν, η οποία κάνει επίσης το ντεμπούτο της στη διοργάνωση, έχει μπροστά της μια δύσκολη κλήρωση με εντός έδρας αγώνες εναντίον της Άρσεναλ, της Ρόμα και της Τβέντε, καθώς και εκτός έδρας αγώνες εναντίον της Μπαρτσελόνα, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Παρί FC.

Οι 18 ομάδες της League phase Champions League Γυναικών:



Άρσεναλ

Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπαρτσελόνα

Μπάγερν Μονάχου

Μπενφίκα

Τσέλσι

Γιουβέντους

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Λέουβεν

Λιόν

Παρί FC

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Ρόμα

Σεντ Πόλτεν

Τβέντε

Βαλερένγκα

Βόλφσμπουργκ

Oι αγώνες της φάσης του Champions League Γυναικών:



1 αγωνιστική: 7/8 Οκτωβρίου

2 αγωνιστική: 15/16 Οκτωβρίου

3 αγωνιστική: 11/12 Νοεμβρίου

4 αγωνιστική: 19/20 Νοεμβρίου

5 αγωνιστική: 9/10 Δεκεμβρίου

6 αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου

Η κλήρωση playoffs, προημιτελικών, ημιτελικών και τελικού για τη φάση των νοκ άουτ προγραμματίστηκε για τις 18 Δεκεμβρίου.

Ο φετινός τελικός του Champions League Γυναικών θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο «Ullevaal», στο Όσλο της Νορβηγίας και θα διεξαχθεί στις 22, 23 ή 24 Μαΐου 2026.