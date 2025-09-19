Νέο πρόστιμο στον Παναθηναϊκό από την UEFA

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε ξανά με πρόστιμο από την UEFA, για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Σαχτάρ Ντόνετσκ αλλά και το εντός έδρας ματς με την Σαμσουνσπόρ.

Οι «πράσινοι» είχαν ήδη τιμωρηθεί με πρόστιμο ύψους 77.875 ευρώ για παραβάσεις που έλαβαν χώρα στα εντός έδρας παιχνίδια με Ρέιντζερς και Σαχτάρ Ντόνετσκ, όμως είδαν την UEFA να τους επιβάλει και νέες ποινές.

Αυτή την φορά, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με πρόστιμο ύψους 5.250 ευρώ για απρεπή συμπεριφορά της ομάδας (πάνω από 5 κάρτες) στο εκτός έδρας ματς με την Σαχτάρ, αλλά και με 34.000 ευρώ για άναμμα πυροτεχνημάτων και χρήση λέιζερ στο εντός έδρας παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ.

Κάπως έτσι, το «Τριφύλλι» έχει ήδη κληθεί να πληρώσει 117.125 ευρώ για τα όσα έχουν συμβεί στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, δίχως να έχει αρχίσει ακόμα η League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.