Πρώτη φορά «παρών» σε αποστολή του Αστέρα AKTOR ο Αλάγκμπε

Ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο γόνατο ο Νιγηριανός στόπερ-χαφ και τέθηκε στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη, ο οποίος συμπεριέλαβε στην αποστολή, επίσης, τον Χρήστο Αλμύρα που ξεχώρισε κόντρα στην Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Τόμπι Αλάγκμπε ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο γόνατο και ίσως βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Αστέρα AKTOR που θέλει «επειγόντως νίκη» στο Πανθεσσαλικό Στάδιο κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο (20/9, 20:00) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ώστε να μην χάσει επαφή με την πρώτη πεντάδα. Μέσα και ο 20χρονος χαφ Αλμύρας.

Eκτός αποστολής ο τραυματίας Νίκο Τζοακίνι, αλλά και ο Χουλιάν Τσίκο, λόγω σοβαρού οικογενειακού θέματος. Αναλυτικά, οι επιλογές του Σάββα Παντελίδη:

Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Αγγελίδης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου.