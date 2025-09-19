Πανσερραϊκός: Με πέντε απουσίες κόντρα στον Ατρόμητο (pic)

Χωρίς τους Λεό, Ουαγκέ, Αρμουγκόμ, Γκαλβάν και τον τιμωρημένο Γκριν θα αντιμετωπίσει ο Πανσερραϊκός τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Πανσερραϊκός:

Με μια τελευταία προπόνηση το πρωί της Παρασκευής, ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο. Η ομάδα μας αντιμετωπίζει για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League την ομάδα του Περιστερίου στον λάκκο των λεόντων και θέλει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι επέλεξε 25 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και αυτοί είναι οι: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊρανλής, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Ζιντάν, Νούνελι, Σαλβάνος, Σαββίδης, Μάρας.

Εκτός αποστολής έμειναν ο τιμωρημένος Γκριν, οι τραυματίες Λεό, Ουαγκέ, Αρμουγκόμ, Γκαλβάν, όπως και ο Πουρλιοτόπουλος που θα αγωνιστεί με την Κ19.