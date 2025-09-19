Από το Σάββατο τα εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας

Τα εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β' απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας θα ξεκινήσουν να διατίθενται από το Σάββατο.

Πιο αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι το Σάββατο (20.09) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ Β-Αναγέννηση Καρδίτσας για την 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Super League 2 2025-26 που θα διεξαχθεί το Σάββατο (20.09) στις 14:00 στο γήπεδο Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

Α. Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Για την αγορά του εισιτηρίου είναι απαραίτητη η καταχώρηση των κάτωθι στοιχείων για κάθε κάτοχο

– Ονοματεπώνυμο Κατόχου

– Αρ.Πιστοποιητικού : ΑΔΤ / Αρ.Διαβατηρίου (έγγραφο ταυτοποίησης)

– ΑΜΚΑ

Mέτα την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το/τα εισιτήριο/α του στο δηλωθέν email. Για την είσοδο του στο γήπεδο, θα πρέπει να εκτυπώσει το/τα εισιτήριο/α σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.