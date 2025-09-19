MENU
MVP της 1ης αγωνιστικής και το καλύτερο γκολ ο Ράσφορντ (vid)

Ήταν... δίκαιο και έγινε πράξη! Ο Άγγλος επιθετικός της Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της πρεμιέρας για τη League Phase του Champions League, όπως και το δεύτερο γκολ του ενάντια στη Νιούκαστλ, τα πρώτα με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» και στην επιστροφή του στο Νησί.

Ο Μάρκους Ράσφορντ οδήγησε την Μπαρτσελόνα στο 1-2 επί της Νιούκαστλ, μπήκε στην κορυφαία ενδεκάδα και αναδείχθηκε ο MVP της 1ης αγωνιστικής.

