MVP της 1ης αγωνιστικής και το καλύτερο γκολ ο Ράσφορντ (vid)

Ο Μάρκους Ράσφορντ οδήγησε την Μπαρτσελόνα στο 1-2 επί της Νιούκαστλ, μπήκε στην κορυφαία ενδεκάδα και αναδείχθηκε ο MVP της 1ης αγωνιστικής.
1st: Marcus Rashford— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2025
2nd: Dušan Vlahović
3rd: Marcus Thuram
4th: Francisco Trincão
🌟 Marcus Rashford takes Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/VgWcicAp1f
Two goals at St James' Park 😤#UCL pic.twitter.com/YkQQ54vHw1— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2025