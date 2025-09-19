Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Πελίστρι, «μέσα» ο Γερεμέγεφ

Ο Φακούντο Πελίστρι έκανε ακολούθησε σήμερα ατομικό πρόγραμμα, ενώ κανονικά προπονήθηκε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Το «Τριφύλλι» συνέχισε την προετοιμασία του για το «αιώνιο» ντέρμπι της Κυριακής, με τον Φακούντο Πελίστρι να ακολουθεί σήμερα ατομικό πρόγραμμα.

Όσον αφορά τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, έβγαλε χωρίς προβλήματα το πλήρες πρόγραμμα της προπόνησης, ενώ δεν προέκυψε κανένα νέο αγωνιστικό πρόβλημα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ατομικό ακολούθησε ο Πελίστρι».