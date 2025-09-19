Μία απουσία στον Βόλο ενόψει Αστέρα AKTOR

Χωρίς τους Πίντσι και Τασιούρα και τον τραυματία Τσοκάνη θα υποδεχθεί τους Αρκάδες η ομάδα της Μαγνησίας. Ο 29χρονος Ισπανός winger έχει να αγωνιστεί από την πρεμιέρα με τον Άρη.

Είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου για τον αγώνα ενάντια στον Aστέρα AKTOR, ενόψει της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, το Σάββατο (20/9, 20.00) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Μέσα στην εβδομάδα, οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν με 3-1 της Ηλιούπολης, για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ενώ στο Αγρίνιο έκαναν «σεφτέ» επί του Παναιτωλικού.

Αναλυτικά, η αποστολή που επέλεξε ο Χουάν Φεράντο:

Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Σινανάι, Προύντζος, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης, Λάμπρου, Κύρκος, Ασεχνούν, Τζόκα, Θαρθάνα, Μακνί, Χάμουλιτς.