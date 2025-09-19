Champions League: Με παίκτη της Πάφου η κορυφαία ενδεκάδα της πρεμιέρας!

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός της Πάφου, Ντέρικ Λουκάσεν συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της πρεμιέρας του Champions League.

Ήταν ένας από τους λόγους που η Πάφος, αν και έπαιζε για 70 λεπτά με παίκτη λιγότερο κατάφερε να κρατήσει το μηδέν και να αποσπάσει πολύτιμο βαθμό στην πρεμιέρα του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό.

Η UEFA αντάμειψε τον Ντέρικ Λουκάσεν για την απόδοση του και ο Ολλανδός στόπερ μπήκε στην κορυφαία ενδεκάδα της πρεμιέρας της League phase.

Αυτήν την αποτελούν οι: Ρούγι (Μαρσέιγ), Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Λουκάσεν (Πάφος), Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Μποντζί (Σλάβια Πράγας), Βανάκεν (Μπριζ), Πέδρο Μπικάλιο (Καραμπάγκ), Τρινκάο (Σπόρτινγκ Λ.), Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα), Κέιν (Ίντερ), Τουράμ (Ιντερ).