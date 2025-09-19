«Σπόντες» ανάμεσα σε Μουρίνιο και Φενέρ, δημοσιογράφος τον προέτρεψε να την αποζημιώσει!

Κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασής του από την Μπενφίκα, ο «Special One» έριξε τα... βέλη του προς την πρώην ομάδα του, με τον Τούρκο αρθρογράφο, Ατίλα Γκιοκτσέ, να δίνει «πληρωμένη» απάντηση στον Πορτογάλο μάνατζερ, καλύτερη και από τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κοτς.

Απολυμένος από τη Φενέρμπαχτσε μετά την ήττα στα playoffs του Champions League από την... Μπενφίκα, ο Ζοζέ Μουρίνιο εξέπληξε πολλούς, επιστρέφοντας στους «Αετούς» της Λισαβώνας μερικές εβδομάδες αργότερα, ενώ ο Κερέμ Ακτούρκογλου, ο σκόρερ της αναμέτρησης που έκρινε την πρόκριση, έκανε το... αντίθετο δρομολόγιο!

Κατά την παρουσίαση από την Μπενφίκα, ο Πορτογάλος προπονητής πέταξε... σπόντες προς τον τουρκικό σύλλογο: «Έκανα λάθος που πήγα στη Φενερμπαχτσέ. Δεν ήταν το πολιτιστικό μου επίπεδο. Δεν ήταν το ποδοσφαιρικό μου επίπεδο, απλώς δεν ήταν στα πρότυπά μου. Προφανώς, τα έδωσα όλα μέχρι την τελευταία μέρα. Προφανώς, έπρεπε επίσης να θρηνήσω, όπως σίγουρα κάνει ο Μπρούνο Λάζε αυτή τη στιγμή, επειδή σε κανέναν δεν αρέσει να φεύγει, αλλά το να προπονώ την Μπενφίκα σημαίνει να επιστρέφω στο επίπεδό μου, και το επίπεδό μου είναι να προπονώ τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Έχω προπονήσει τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο σε διάφορες χώρες. Ωστόσο, έκανα μια κακή επιλογή».

Γράφοντας στην «Milliyet», ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ατίλα Γκιοκτσέ, τον προέτρεψε να πληρώσει... αποζημίωση στη Φενέρμπαχτσε: «Ο Μουρίνιο θα πρέπει να πληρώσει αποζημίωση στη Φενέρμπαχτσε. Η καριέρα του Ζοζέ Μουρίνιο δεν περιορίζεται στις ποδοσφαιρικές του επιτυχίες, αλλά στις απογοητεύσεις και τις αποτυχίες του. Δεν είναι σε θέση να συνεργαστεί με τους προπονητές και τους παίκτες που προπονεί. Δεν καταφέρνει να τους πείσει. Το στυλ παιχνιδιού του δεν εκτιμάται από τους οπαδούς, κάτι που έχει προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις».

Θέση πήρε και ο πρόεδρος του τουρκικού οργανισμού, Αλί Κοτς, στο «NOW», προσπαθώντας να ρίξει, κάπως, τους τόνους: «Η αποχώρηση του Μουρίνιο ήταν μια δύσκολη απόφαση για μένα. Ήταν σαν μέλος της οικογένειας. Είπε ότι το να έρθει εδώ ήταν ένα λάθος. Νομίζω ότι ήταν μια κακή απόφαση και για τα δύο μέρη. Είπε ότι εντάχθηκε τώρα σε μια ομάδα του επιπέδου του. Καλώς. Θα έχω πάντα υπέροχες αναμνήσεις από αυτόν. Όλοι οι παίκτες μας που έλαμψαν στην περίοδο των 99 πόντων τη σεζόν 2023-2024 έχουν κάμψη. Του το είπα κι εγώ αυτό. Ένας προπονητής του διαμετρήματός του μειώνει τον εαυτό του όταν κάνει μια τέτοια δήλωση. Ρίχνει την ευθύνη του αποκλεισμού σε έναν παίκτη. Από ειρωνεία της τύχης, το γκολ του Ακτούρκογλου ήταν καθοριστικό».