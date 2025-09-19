MENU
Marca: «Συμφωνία Άρη και Ντέκα, την χάλασε τελευταία στιγμή η Ράγιο»

Δημοσίευμα της ισπανικής Marca αναφέρει πως ο Άρης είχε συμφωνήσει σε όλα με τον Ντέκα, αλλά η Ράγιο Βαγιεκάνο την τελευταία στιγμή έκανε πίσω στη μεταγραφή του, με αποτέλεσμα αυτή να χαλάσει.

Αναλυτικά όσα αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα:

«Ο Ρουμπέν Ρέγιες, ο αθλητικός διευθυντής που τον ήθελε και πέρσι στη Χετάφε, προσπάθησε αρκετά. Στην πραγματικότητα, επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Για άλλη μια φορά, όμως οι απαιτήσεις της Ράγιο Βαγιεκάνο θα έθεταν τέλος στη συμφωνία. Οι Έλληνες πρότειναν δανεισμό με οψιόν αγοράς, κάτι που η Ράγιο τελικά αρνήθηκε».

