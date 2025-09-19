Απίθανη ατάκα Μαρέσκα: «Δύσκολα περνάει ο πατέρας μου που είναι ψαράς, όχι οι παίκτες»

Αποστομωτική απάντηση από τον προπονητή της Τσέλσι για τους παραγκωνισμένους Ραχίμ Στέρλινγκ και Αξέλ Ντισασί, οι οποίοι εξακολουθούν να προπονούνται μόνοι τους.

Μία σκληρή αλήθεια για την ζωή ενός εργαζόμενου και ενός σύγχρονου ποδοσφαιριστή είπε δημόσια ο Έντσο Μαρέσκα. Ερωτηθείς, αν ο παραγκωνισμός του Ραχιμ Στέρλινγκ και του Αξέλ Ντισασί που προπονούνται μόνοι τους ξεχωριστά από τους συμπαίκτες τους, μπορεί να επηρεάσει την ψυχική τους υγεία, ο Ιταλός τεχνικός ήταν αποστομωτικός: «Ο πατέρας μου είναι 75 ετών και εδώ και 50 χρόνια είναι ψαράς. Δουλεύει από τις 2 τα ξημερώματα ως τις 10 το πρωί,

Αυτή είναι σκληρή ζωή, όχι αυτή ενός ποδοσφαιριστή, ειδικά με τον τρόπο που δουλεύουν σήμερα», ήταν τα λόγια του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος κατέληξε: «Έχω υπάρξει στην θέση του Ραχίμ και του Αξέλ ως παίκτης. Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη θέση, όλοι θέλουν να παίζουν. Ξέρω όμως ότι ο σύλλογος τους δίνει την ευκαιρία να προπονούνται με τον σωστό τρόπο.

Δεν αφορά την Τσέλσι. Συμβαίνει παντού στο κόσμο, με τους παίκτες που η ομάδα και ο παίκτης δεν βρίσκουν μία αποδεκτή λύση. Όταν είσαι εκτός ομάδας, είσαι εκτός ομάδας και αυτό είναι όλο».