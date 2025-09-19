Απίθανη ατάκα Μαρέσκα: «Δύσκολα περνάει ο πατέρας μου που είναι ψαράς, όχι οι παίκτες»

Μία σκληρή αλήθεια για την ζωή ενός εργαζόμενου και ενός σύγχρονου ποδοσφαιριστή είπε δημόσια ο Έντσο Μαρέσκα. Ερωτηθείς, αν ο παραγκωνισμός του Ραχιμ Στέρλινγκ και του Αξέλ Ντισασί που προπονούνται μόνοι τους ξεχωριστά από τους συμπαίκτες τους, μπορεί να επηρεάσει την ψυχική τους υγεία, ο Ιταλός τεχνικός ήταν αποστομωτικός: «Ο πατέρας μου είναι 75 ετών και εδώ και 50 χρόνια είναι ψαράς. Δουλεύει από τις 2 τα ξημερώματα ως τις 10 το πρωί,
Αυτή είναι σκληρή ζωή, όχι αυτή ενός ποδοσφαιριστή, ειδικά με τον τρόπο που δουλεύουν σήμερα», ήταν τα λόγια του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος κατέληξε: «Έχω υπάρξει στην θέση του Ραχίμ και του Αξέλ ως παίκτης. Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη θέση, όλοι θέλουν να παίζουν. Ξέρω όμως ότι ο σύλλογος τους δίνει την ευκαιρία να προπονούνται με τον σωστό τρόπο.
Δεν αφορά την Τσέλσι. Συμβαίνει παντού στο κόσμο, με τους παίκτες που η ομάδα και ο παίκτης δεν βρίσκουν μία αποδεκτή λύση. Όταν είσαι εκτός ομάδας, είσαι εκτός ομάδας και αυτό είναι όλο».