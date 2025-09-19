Ολλανδό αμυντικό μέσω... Παραλιμνίου η Ηλιούπολη

Ο «Ήλιος» άλλαξε διοίκηση και συνεχίζει τις προσθαφαιρέσεις στο έμψυχο δυναμικό, ενισχύοντας την άμυνα με τον στόπερ, Ρούμπεν Χούγκενχουτ που θήτευσε σε Άγιαξ και Ουτρέχτη.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ηλιούπολης για τη συμφωνία με τον 26χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος είχε την Ένωση Νέων Παραλιμνίου ως τελευταίο «σταθμό»:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ruben Hoogenhout!

Ο σκληροτράχηλος 26χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της Abcoude Jgd, ενώ έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, με τις φανέλες του Ajax, Utrecht και στην πολωνική Miedz Legnica. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ένωση Νέων Παραλιμνίου στην Κύπρο, με την οποία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»