Η ΑΕΚ υποδέχτηκε στην ΟΠΑΠ Arena τον Παναθλητικό Όμιλο Κωφών: «Το ποδόσφαιρο το ακούς με την ψυχή», το μήνυμα που στέλνει (pics/vid)

Σε μια ακόμα σημαντική κοινωνική δράση προχώρησε η ΠΑΕ ΑΕΚ, που υποδέχτηκε τα μέλη του Παναθλητικού Ομίλου Κωφών στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena και υπήρξε ξενάγηση σε όλους τους χώρους του γηπέδου αλλά και στα Μουσεία.

Μάλιστα, από την Ένωση, στέλνουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό μήνυμα, αναφέροντας πως «το ποδόσφαιρο το ακούς με την ψυχή»!

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: «Η ΠΑΕ ΑΕΚ και το Τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών της ΑΕΚ υποδέχτηκαν στην OPAP ARENA τα μέλη του Παναθλητικού Ομίλου Κωφών. Η ξενάγηση ξεκίνησε από τα Μουσεία, συνεχίστηκε στους εσωτερικούς χώρους και τα αποδυτήρια ενώ στο τέλος οι επισκέπτες μας, παρατάχτηκαν στο χώρο της φυσούνας πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο, όπως ακριβώς οι ποδοσφαιριστές μας πριν την έναρξη των αγώνων, αποδεικνύοντας πως στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια γλώσσα κοινή για όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Μια γλώσσα που δεν χρειάζεται ήχο για να εμπνέει και να ενώνει.

Οι επισκέπτες φωτογραφήθηκαν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, σχηματίζοντας το όνομα της ΑΕΚ στη νοηματική γλώσσα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία. Στο τέλος της επίσκεψής τους ευχαρίστησαν τους επιτελείς της ΠΑΕ ΑΕΚ και δήλωσαν συγκινημένοι και εντυπωσιασμένοι από την εμπειρία.

Η παρουσία τους στο γήπεδό μας ήταν μια υπενθύμιση ότι η δύναμη του αθλητισμού δεν βρίσκεται μόνο στις νίκες, αλλά στην ικανότητά του να φέρνει κοντά ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες και δεξιότητες.

Για την ΠΑΕ ΑΕΚ, τέτοιες στιγμές αποτελούν κομμάτι της καθημερινής μας δέσμευσης να δημιουργούμε εμπειρίες ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους, να δίνουμε χώρο σε όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και να κάνουμε πράξη την ιδέα ότι το παιχνίδι ανήκει σε όλους χωρίς αποκλεισμούς.

Λίγα λόγια για τον ΠΟΚ-ΡΟΚ Athens

Ο ΠΟΚ-ΡΟΚ μετράει 28 χρόνια δράσης και σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις, φέρνοντας την Ελλάδα στην κορυφή. Ιδρύθηκε το 1997 στην Αθήνα και αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια σωματεία Κωφών – Βαρήκοων ατόμων στην Ευρώπη. Η ομάδα ποδοσφαίρου του έχει κατακτήσει πέντε φορές το Champions League Κωφών (2014, 2015, 2017, 2018, 2022), όντας η πολυνίκης του θεσμού. Παράλληλα, έχει διοργανώσει με επιτυχία σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις (2012 Αθήνα, 2017 Λάρισα, 2024 Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη) και συμμετέχει ενεργά σε πλήθος αθλημάτων, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή και διάκριση στον αθλητισμό».

