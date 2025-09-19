Τι αποφασίστηκε για το ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και υπό στενή παρακολούθηση από την UEFA θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει κατατάξει το παιχνίδι στην κατηγορία υψηλού ρίσκου, κάτι που φέρνει δύο παρατηρητές της UEFA στην Τούμπα, πέρα από την ισχυρή παρουσία της ΕΛ.ΑΣ.

Το ματς είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 19:45, με τον προβληματισμό να αφορά τη σύμπτωση με τη λαϊκή αγορά της Άνω Τούμπας που γίνεται στην οδό Κλεάνθους, ακριβώς δίπλα στο γήπεδο.

Μετά από συζητήσεις, αποφασίστηκε η αγορά να λειτουργήσει με μειωμένο ωράριο και να ολοκληρωθεί αυστηρά στις 12:30, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόσθετη πίεση στην κυκλοφορία και στις συνθήκες γύρω από το γήπεδο και να διευκολυνθεί ο ΠΑΟΚ λόγω της ιδιαιτερότητας του αγώνα.

Την ίδια ώρα, δεν είναι σαφές πόσοι Ισραηλινοί φίλαθλοι θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη (σ.σ. πιθανότατα δεν θα ξεπερνούν τους 200 συνολικά), με τη Μακάμπι να μην ανοίγει τα χαρτιά της στο ζήτημα, παρά την καλή συνεργασία που υπάρχει με τον ΠΑΟΚ σε οργανωτικό επίπεδο.