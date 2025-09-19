ΔΕΑΒ: Καλεί σε ακρόαση τον ΠΑΟΚ για τον αγώνα της Λιβαδειάς - Κίνδυνος μόνο για πρόστιμο

Στο κατηγορητήριο γίνεται λόγος για αποκόλληση και φθορά 20 καθισμάτων στον πρόσφατο αγώνα Κυπέλλου Betsson του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό.

Το άρθρο 9 του νόμου 5085/2024 κάνει λόγο για πρόστιμο που ξεκινάει από 10.000 ευρώ.

Επίσης έχει κληθεί σε ακρόαση και ένα φυσικό πρόσωπο.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1. Καλεί σε ακρόαση στις 25/09/2025 την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς επίσης και ένα (1) φυσικό πρόσωπο, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός της αθλητικής εγκατάστασης του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ», κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 17/09/2025, μεταξύ των ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, περιόδου 2025-2026, από φιλάθλους της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ με βίαιη πρόκληση φθοράς (αποκόλληση και καταστροφή) είκοσι (20) πλαστικών καθισμάτων από τη θύρα 4 του ανωτέρω Σταδίου, στην οποία συμμετείχε και το δεύτερο εκ των εγκαλουμένων φυσικό πρόσωπο, που ταυτοποιήθηκε από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.