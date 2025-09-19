Ένα γκολ κάθε 24 λεπτά στο Champions League -3ος σε κατοχή ο Ολυμπιακός

Εξήντα επτά (67) γκολ σημειώθηκαν στις 18 αναμετρήσεις της πρεμιέρας στην League phase του Champions League, 3,73 γκολ ανά παιχνίδι ή διαφορετικά ένα γκολ κάθε 24 λεπτά, τα περισσότερα (65) στo χρονικο διάστημα 61-75, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA.

H Άϊντραχτ Φρανκφούρτης έχει την καλύτερη επίθεση (5), η Μάντσεστερ Σίτι έχει τη μεγαλύτερη κατοχή (69%)-3ος ο Ολυμπιακός μαζί με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 63%, πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν (65%)- και το μεγαλύτερο ποσοστό (94%) σε σωστές μεταβιβάσεις, τα περισσότερα τάκλιν έχει η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ (27), όπως και τις πιο πολλές ανακτήσεις μπάλας (61), ενώ επτά ομάδες-ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός-έχουν καταφέρει να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους.

Εννέα παίκτες-Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης), Κέιν (Μπάγερν), Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Βλάχοβιτς (Γιουβέντους), Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα), Μπόντζι (Σλάβια Πράγας), Τρινκάο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Μπουρκάρντ (Άϊντραχτ Φρανκφούρτης) και Μάρκους Τουράμ (Ίντερ)-, έχοντας από δύο γκολ είναι στην πρώτη θέση των σκόρερ.

Ο Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) έχει τις περισσότερες (5) προσπάθειες στην εστία, ενώ Προβόντ (Σλάβια Πράγας) και Τσαλχάνογλου (Ίντερ) τις περισσότερες ασίστ (από 2), ο Φλαμίνγκο (PSV Αϊντχόφεν) τα πιο πολλά (8) τάκλιν, ο Μπάας(Άγιαξ) τις πιο πολλές (13) ανακτήσεις μπάλας και ο Ρούλι (Μαρσέιγ) τις περισσότερες (13) αποκρούσεις.