Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, η τηλεοπτική μετάδοση

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει τις λεπτομέρειες της κάλυψης

Η 4η αγωνιστική της Super League φέρνει το πρώτο «ντέρμπι αιωνίων» της φετινής σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, με τους «πράσινους» στο πρώτο παιχνίδι της μετα-Βιτόρια εποχής (και υπηρεσιακό τον Χρήστο Κόντη) και τους «ερυθρόλευκους» να καλούνται να διαχειριστούν την απογοήτευση μετά το μεσοβδόμαδο 0-0 με την Πάφο.

Το ντέρμπι θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV μέσω του Cosmote Sport 1 την Κυριακή 21/9 στις 21:00. Ως pre game θα… λειτουργήσει η εκπομπή «Sportshow» στις 19:30 με τον Λάμπρο Μπαλάφα και την Έλενα Παπαδοπούλου. Τον αγώνα περιγράφει ο Κώστας Ψάρρας, με τον Βασίλη Σαμπράκο στο σχόλιο και τους Αποστόλη Πάνο, Δημήτρη Σπηλιόπουλο και Ανδρέα Σερεβέτα στο ρεπορτάζ. Το «Sportshow» θα συνεχιστεί μετά τη λήξη του ντέρμπι.

