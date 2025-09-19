Ίντερ Μαϊάμι: Νέο συμβόλαιο στον Νόα Άλεν έως το 2028

Κάτοικος Μαϊάμι θα παραμείνει ο Νόα Άλεν, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Ίντερ έως το 2028.

Νέο συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι υπέγραψε ο Νόα Άλεν έως το 2028, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Ο 21χρονος αμυντικός, με ελληνικές ρίζες, αποτελεί… προϊόν της ακαδημίας της Ίντερ και ανήκει στην ομάδα από το 2019. Πλέον έχει καθιερωθεί στα βασικά πλάνα της ομάδας και είναι συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι.

Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό ο Νόα Άλεν φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο παιχνίδι κόντρα στην Ντι Σι Γιουνάιτεντ και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου που το πετυχαίνει αυτό.

Με την πρώτη ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι, έχει ήδη φτάσει τις 97 συμμετοχές, έχοντας πετύχει δύο γκολ και έχοντας μοιράσει τρεις ασίστ, στην τέταρτη σεζόν του στο MLS. Αν και γεννήθηκε στη Νότια Φλόριντα, ο Άλεν έχει ελληνική καταγωγή και από τον περασμένο Μάρτιο είναι μέλος της εθνικής Ελπίδων.

