Ντάνι Πονς οι... συστάσεις - Το προφίλ του Ισπανού και οι στόχοι του νέου τμήματος του PAOK Academy (vid)

Το νεοσύστατο τμήμα ατομικής βελτίωσης του PAOK Academy «παρουσιάζεται» από τον επικεφαλής του, Ντάνι Πονς - Ο στόχος, η φιλοσοφία και το ταλέντο της «ασπρόμαυρης» ακαδημίας

Με στοχευμένες κινήσεις, ο Δικέφαλος «επενδύει» στο μέλλον και δημιούργησε νέο τμήμα, που αφορά την ατομική βελτίωση παικτών 15 έως 23 ετών.

Επικεφαλής του εν λόγω τμήματος, ο Ισπανός Ντάνι Πονς, με σημαντική εμπειρία στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο και καριέρα προπονητή σε ομάδες της Β’ και Γ’ Ισπανίας, ο οποίος μέσα από την κάμερα του PAOK TV μας «παρουσίασε» την ομάδα του.

To τμήμα απαρτίζεται από τον προπονητή κι επικεφαλής του τμήματος Ντάνιελ Πονζ, τον προπονητή Μιχάλη Χριστάρα, τον γυμναστή Κώστα Γεωργιάδη και τον αναλυτή video Θοδωρή Μικρόπουλο. Ενεργό ρόλο θα έχει φυσικά και ο ψυλογόγος του PAOK Academy Ευάγγελος Κλείτσας.

Μάλιστα, ο 52χρονος Βαλενθιάνος βρίσκεται ανελλιπώς στα παιχνίδια την ακαδημιών, δίνοντας το «παρών» τόσο σε παιχνίδια της Κ19 όσο και της Κ17 στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Όσον αφορά το ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος σας και πόσο σημαντική είναι η δημιουργία ενός τμήματος ατομικής βελτίωσης σε μία ακαδημία, ο Ισπανός απάντησε: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος και η οικογένειά μου επίσης. Είμαστε μία από τις καλύτερες ακαδημίες στην Ευρώπη σίγουρα σε αυτό το μέρος της Ευρώπης. Και ο σύλλογος θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα με αυτά τα νεαρά ταλέντα που έχει. Γι' αυτό, δημιουργήσαμε αυτό το τμήμα. Αυτό το τμήμα δεν είναι μόνο για τη βελτίωση του παίκτη τεχνικά ή τακτικά, είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Φροντίζουμε τη φυσική κατάσταση, φροντίζουμε τη πνευματική και συναισθηματική, γιατί προσπαθούμε να εργαστούμε σε όλα τα χαρακτηριστικά του παίκτη. Και για να συνεχίσουμε φυσικά, να είμαστε μία από τις καλύτερες ακαδημίες σε αυτό το μέρος της Ευρώπης».

Ποιο είναι όμως το «target group» στο οποίο εξειδικεύεται το τμήμα ατομικής βελτίωσης; «Δουλεύουμε με αθλητές ηλικίας από τα 15 έως τα 23 επειδή έχουμε πολλά ταλέντα. Έχουμε πολλούς παίκτες σε διάφορες εθνικές ομάδες και είναι μεγάλη χαρά να εργαζόμαστε με αυτά τα ταλέντα. Για αυτό, δημιουργήσαμε ένα πολύ πλήρες τμήμα με δύο προπονητές φυσικής κατάστασης, ένα ψυχολόγο και έναν αναλυτή. Είναι ένα μεγάλο τμήμα. Νομίζω ότι υπάρχουν τώρα μόλις 10 στην Ευρώπη, αυτού του είδους το τμήμα για τη βελτίωση του ατομικού επιπέδου του παίκτη».

Σε τι επίπεδο βρίσκεται το ταλέντο στο PAOK Academy; «Ναι, το ταλέντο υπάρχει φυσικά. Το πιο δύσκολο είναι να έχεις την πρώτη ύλη, το ταλέντο. Εμείς αυτό το έχουμε, το πιο σημαντικό όμως είναι η επιθυμία, κάτι που οι παίκτες μας έχουν σε μεγάλο βαθμό. Οι παίκτες μας είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι από τη σχολή και έχουν την επιθυμία να βελτιωθούν. Και γι' αυτό, είναι πολύ εύκολο να εργαστούμε με παίκτες με ταλέντο, με παίκτες που έχουν επιθυμία. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να δουλεύουμε, και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Απολαμβάνουμε όλο τον χρόνο μαζί τους επειδή το θέλουν όλη την ώρα, η ένταση είναι πολύ υψηλή. Θέλουν, σε ρωτάνε. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ χαρούμενο για εμάς σίγουρα. Και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτόν τον παίκτη να φτάσει στην πρώτη ομάδα επειδή αυτό είναι προφανώς ο στόχος μας»

Για τον στόχο και τη φιλοσοφία της ακαδημίας να «ανεβάζει» παίκτες στην πρώτη ομάδα: «Ναι, απόλυτα. Ο στόχος είναι αυτός: δηλαδή, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε, να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί αυτός ο παίκτης για την πρώτη ομάδα. Αλλά όχι μόνο στο να δίνουμε οδηγίες στον αγωνιστικό χώρο, δείχνουμε βίντεο και τους ρωτάμε εάν πιστεύουν πως μπορούν να κάνουν και άλλα. Κάνουμε βίντεο όχι μόνο από αυτούς αλλά και από τους επαγγελματίες παίκτες. Φτιάχνουμε, ελέγχουμε, για παράδειγμα, τη φυσική κατάσταση, το γυμναστήριο. Έχουμε ψυχολογικές αξιολογήσεις για βοήθεια επειδή μερικοί παίκτες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη συγκέντρωση, με την αυτοπεποίθηση, για να ελέγξουν τα συναισθήματά τους. Νομίζω ότι το νοητικό «εργαλείο» είναι πιο σημαντικό για τον παίκτη. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε σε όλες τις δομές. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όχι μόνο τον παίκτη, αλλά και το άτομο»

Ολοκληρώνοντας, για το πώς ορίζει την επιτυχία στην προπονητική, ο Ντάνι Πονς υπογράμμισε: «Είναι πολύ δύσκολο επειδή ξέρετε έχουμε στο coaching πολλά διαφορετικά προφίλ προπονητών. Αλλά σίγουρα, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό, ανεξάρτητα από το προφίλ σου ως προπονητής, είναι να προσαρμόζεσαι στους παίκτες σου, στην ομάδα σου, στο πλαίσιό σου. Και μόνο αν μπορείς να προσαρμοστείς, μπορείς να επιτύχεις τη μέγιστη απόδοση της ομάδας σας. Αν προσαρμοστείς στους παίκτες, στον σύλλογο και στα πλαίσια. Αν δεν μπορείς να προσαρμοστείς, είναι αδύνατο να πάρεις την καλύτερη επίδοση της ομάδας σου»