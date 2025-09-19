ΑΕΚ: Τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό, την Τετάρτη (24/9, 19:00).

Αναλυτικά: