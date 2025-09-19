Προχωρημένες επαφές για πώληση της Ατλέτικο Μαδρίτης

Οι ιδιοκτήτες της Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση του πλειοψηφικού «πακέτου μετοχών» του ισπανικού συλλόγου, στην αμερικανική Apollo Global Management, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Η συμφωνία θα μπορούσε να δώσει τον έλεγχο της ομάδας στην Apollo μέσω της αγοράς μετοχών που κατέχουν ο διευθύνων σύμβουλος των «ροχιμπλάνκος», Μιγκέλ Άνχελ Χιλ Μαριν και ο πρόεδρος Ενρίκε Θερέθο, ενώ ενδεχομένως να συμπεριλμβάνονται και ποσοστά του επενδυτικού fund Ares Management. Αν και η Apollo ενδέχεται να μην αποκτήσει εξαρχής την πλειοψηφία, εκτιμάται ότι θα τη διασφαλίσει σε δεύτερη φάση της συμφωνίας. Η διοίκηση αναμένεται να παραμείνει στη θέση της, με τους ιδιοκτήτες να παραχωρούν μέρος μόνο των συμμετοχών τους.

Η ισπανική εφημερίδα Expansión ήταν η πρώτη που αποκάλυψε τις συνομιλίες, αναφέροντας πως η αξία της Ατλέτικο αποτιμάται γύρω στα 2,5 δισ. ευρώ. Οι πηγές πάντως διευκρίνισαν ότι η συμφωνία δεν είναι ακόμη οριστική και υπάρχει πάντα η πιθανότητα να «ναυαγήσει».

Σήμερα, περίπου το 70% του συλλόγου ελέγχεται μέσω της εταιρείας Atletico Holco από τους Χιλ Μαριν, Θερέθο και την Ares Management, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στον όμιλο ναυτιλίας και ενέργειας Quantum Pacific. Η Apollo έχει εξασφαλίσει περίοδο αποκλειστικότητας τριών μηνών για τις διαπραγματεύσεις, που λήγει στα μέσα Οκτωβρίου.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει τονίσει ότι χρειάζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στο ρόστερ και για την ανάπτυξη αθλητικών και ψυχαγωγικών έργων γύρω από το γήπεδο «Μετροπολιτάνο».

Η Apollo, που είναι εισηγμένη στη Νέα Υόρκη και διαχειρίζεται πάνω από 800 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, σχεδιάζει να δημιουργήσει επενδυτικό όχημα ύψους 5 δισ. δολαρίων αποκλειστικά για τον χώρο του αθλητισμού, σύμφωνα με τους Financial Times. Η αγορά παγκόσμιων αθλητικών χορηγιών εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 115 δισ. δολάρια το 2025 και θα ξεπεράσει τα 160 δισ. το 2030, σύμφωνα με την PwC.