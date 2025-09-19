Προχωρημένες επαφές για πώληση της Ατλέτικο Μαδρίτης

Η συμφωνία θα μπορούσε να δώσει τον έλεγχο της ομάδας στην Apollo μέσω της αγοράς μετοχών που κατέχουν ο διευθύνων σύμβουλος των «ροχιμπλάνκος», Μιγκέλ Άνχελ Χιλ Μαριν και ο πρόεδρος Ενρίκε Θερέθο, ενώ ενδεχομένως να συμπεριλμβάνονται και ποσοστά του επενδυτικού fund Ares Management. Αν και η Apollo ενδέχεται να μην αποκτήσει εξαρχής την πλειοψηφία, εκτιμάται ότι θα τη διασφαλίσει σε δεύτερη φάση της συμφωνίας. Η διοίκηση αναμένεται να παραμείνει στη θέση της, με τους ιδιοκτήτες να παραχωρούν μέρος μόνο των συμμετοχών τους.
Η ισπανική εφημερίδα Expansión ήταν η πρώτη που αποκάλυψε τις συνομιλίες, αναφέροντας πως η αξία της Ατλέτικο αποτιμάται γύρω στα 2,5 δισ. ευρώ. Οι πηγές πάντως διευκρίνισαν ότι η συμφωνία δεν είναι ακόμη οριστική και υπάρχει πάντα η πιθανότητα να «ναυαγήσει».
Σήμερα, περίπου το 70% του συλλόγου ελέγχεται μέσω της εταιρείας Atletico Holco από τους Χιλ Μαριν, Θερέθο και την Ares Management, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στον όμιλο ναυτιλίας και ενέργειας Quantum Pacific. Η Apollo έχει εξασφαλίσει περίοδο αποκλειστικότητας τριών μηνών για τις διαπραγματεύσεις, που λήγει στα μέσα Οκτωβρίου.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει τονίσει ότι χρειάζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στο ρόστερ και για την ανάπτυξη αθλητικών και ψυχαγωγικών έργων γύρω από το γήπεδο «Μετροπολιτάνο».
Η Apollo, που είναι εισηγμένη στη Νέα Υόρκη και διαχειρίζεται πάνω από 800 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, σχεδιάζει να δημιουργήσει επενδυτικό όχημα ύψους 5 δισ. δολαρίων αποκλειστικά για τον χώρο του αθλητισμού, σύμφωνα με τους Financial Times. Η αγορά παγκόσμιων αθλητικών χορηγιών εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 115 δισ. δολάρια το 2025 και θα ξεπεράσει τα 160 δισ. το 2030, σύμφωνα με την PwC.