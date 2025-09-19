Φλικ: «Πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα»

Ο Χάνσι Φλικ, δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη από την εξαιρετική εμφάνιση του Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος σκόραρε δις στην εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Νιούκαστλ, για τηξν πρεμιέρα του Champions League.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 27χρονος Άγγλος επιθετικός, παραχωρήθηκε δανεικός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ήταν εκτός σχεδιασμού του Ρούμπεν Αμορίμ.

«Δεν εκπλήσσομαι», είπε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, όταν ρωτήθηκε για την εμφάνιση του Ράσφορντ στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα και πρόσθεσε: «Είναι ένας φανταστικός παίκτης, πολύ ταλαντούχος, η τεχνική του είναι απίστευτη, όπως και τα τελειώματά του.

Στο ημίχρονο, του είπα «βάλε δύο γκολ». Όχι, αστειεύομαι!. Στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε ευκαιρίες, έκανε ντρίμπλες, αλλά τα τελειώματά του δεν ήταν καλά. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετικό. Για έναν επιθετικό, είναι πάντα καλό να σκοράρει γκολ και να τελειώνει τη δουλειά. Στην Μπάρτσα, είναι ένας σημαντικός παίκτης. Μιλήσαμε πριν από την έναρξη της σεζόν, του είπα ότι χρειαζόμουν έναν παίκτη σαν αυτόν. Είμαι χαρούμενος που είναι εδώ στην Μπαρτσελόνα».

Ωστόσο, παρά την νίκη στην Αγγλία, ο προπονητής των «μπλαουγκράνα» επεσήμανε πολλούς τομείς βελτίωσης για την «νεανική» ομάδα του, που φιλοξενεί την Παρί Σεν Ζερμέν την επόμενη αγωνιστική, την 1η Οκτωβρίου στην Βαρκελώνη: «Ελέγξαμε το παιχνίδι, αλλά κάναμε πάρα πολλά λάθη. Μερικές φορές πρέπει να παίζουμε πιο σοβαρά. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό».