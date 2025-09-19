Συνάντηση Ράτκλιφ με τον Αμορίμ, πιέσεις για ν' αλλάξει το σύστημα

Η ήττα-σοκ και ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του League Cup Αγγλίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο 2ο γύρο της διοργάνωσης από την Γκρίμσμπι Τάουν, μια ομάδα που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία (!), αλλά και οι κακές εμφανίσεις στις πρώτες αγωνιστικές της Premier League έφεραν ξανά τον Ρούμπεν Αμορίμ σε δύσκολη θέση.

Πολλοί είναι πλέον, εκείνοι που ζητούν την απομάκρυνση του Πορτογάλου κόουτς, ενώ αρκετοί παίκτες τού ζητούν ν' αλλάξει αγωνιστική τακτική και να εγκαταλείψει το αγαπημένο του 4-3-3.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του αρχηγού των «κόκκινων διαβόλων», Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος μετέφερε στον συμπατριώτη του τεχνικό την γκρίνια στα αποδυτήρια από τους παίκτες, που δυσκολεύονται να παίξουν με το σύστημα αυτό στο γήπεδο.

Πάντως η διοίκηση, προς το παρόν τουλάχιστον, στηρίζει τον 40χρονο τεχνικό και αυτό «βγήκε» προς τα έξω και από τη συνάντηση του χθες με το αφεντικό της ομάδας, Τζέιμς Ράτκλιφ.

Ο Αγγλος μεγιστάνας έφθασε το μεσημέρι με ελικόπτερο στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κάρινγκτον και είχε συνάντηση για τρεις ώρες με τον Αμορίμ, θέλοντας να δείξει τη στήριξη του, όπως σχετικά αποκάλυψε η ιστοσελίδα «The Athletic».

