Σε δύο εβδομάδες θα είναι έτοιμος ο Πογκμπά

Η μεγάλη επιστροφή του Πολ Πογκμπά πλησιάζει. Η Μονακό ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου μέσου, ο οποίος με αυτό τον τρόπο άφησε πίσω του την περιπέτεια των τελευταίων 2,5 ετών και ετοιμάζεται πλέον να επιστρέψει στα γήπεδα.

Η ομάδα του πριγκιπάτου απέκτησε τα δικαιώματα του Γάλλου σταρ, ο οποίος επιστρέφει στη δράση, μετά την τιμωρία που του είχε επιβληθεί λόγω χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι διετούς διάρκειας, με τον 32χρονο μέσο, πρώην των Γιουβέντους και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να επιδιώκει να διασώσει την καριέρα του, βοηθώντας τους «Μονεγάσκους» να φανούν ανταγωνιστικοί στο νέο πρωτάθλημα της Ligue 1, αλλά και στο Champions League.

Ο τεχνικός της γαλλικής ομάδας, Αντι Χούτερ, μίλησε για την αγωνιστική κατάσταση του Πογκμπά και δήλωσε πως «δουλεύει σκληρά κάθε ημέρα και θεωρώ ότι σε δύο εβδομάδες θα είναι στη βασική ενδεκάδα.»