Χάου: «Πρέπει να μάθουμε απ΄αυτόν τον αγώνα»

Η Νιούκαστλ θα πρέπει να «μάθει από αυτόν τον αγώνα για να εξελιχθεί», δήλωσε ο Έντι Χάου, μετά την εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Μπαρτσελόνα, στο εναρκτήριο ματς του Champions League.

«Υπήρξε πολλή προσπάθεια, αφοσίωση και καρδιά από τους παίκτες. Ήταν μια καλή εμφάνιση, αλλά όχι μια σπουδαία εμφάνιση. Αλλά για να νικήσεις την Μπαρτσελόνα, χρειάζεσαι μια σπουδαία», επεσήμανε ο Άγγλος προπονητής των «ανθρακωρύχων» και πρόσθεσε:

«Είχαμε δύο μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο που δεν μετατρέψαμε σε γκολ. Μετά το πρώτο γκολ, το παιχνίδι άλλαξε. Οταν κυνηγάς το σκορ, γίνεται πραγματικά δύσκολο γιατί η Μπαρτσελόνα μπόρεσε να εκμεταλλευθεί τα κενά που δεν είχαμε αφήσει ανοιχτά μέχρι τότε».

Η Νιούκαστλ δέχτηκε δύο γκολ από τον Μάρκους Ράσφορντ στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσε με τον Άντονι Γκόρντον στο 90ό λεπτό. «Μπορούμε να είμαστε επικριτικοί σε ορισμένες πτυχές. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα, αλλά τελικά θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε αυτόν τον αγώνα και να μάθουμε από αυτόν για να βελτιωθούμε», κατέληξε ο Χάου.