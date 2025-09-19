Οι Γουλβς επέκτειναν το συμβόλαιο του Βίτορ Περέιρα παρά το κακό ξεκίνημα

Οι Γουλβς ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Βίτορ Περέιρα για ακόμη τρία χρόνια, παρότι η ομάδα βρίσκεται στην... ουρά της Premier League, έχοντας ηττηθεί και στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Ο 57χρονος Πορτογάλος τεχνικός, ανέλαβε τους «λύκους» τον Δεκέμβριο του 2024, διαδεχόμενος τον Γκάρι Ο’Νιλ με συμβόλαιο διάρκειας 18 μηνών.

Στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα σε ένα σερί έξι συνεχόμενων νικών, εξασφαλίζοντας την παραμονή της στην κατηγορία και την 16η θέση της τελικής κατάταξης.

«Ο Βίτορ έχει αφήσει πολύ θετικό αποτύπωμα από την πρώτη μέρα. Έφερε σαφήνεια, ενέργεια και πνεύμα ομάδας που μας δίνει τη βάση για να πετύχουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Τζεφ Σι. «Τώρα είναι η ώρα για σταθερότητα.

Ο Βίτορ χρειάζεται χρόνο να δουλέψει με το ρόστερ, να χτίσει χημεία με τους νέους παίκτες και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον στηρίξουμε».

Οι Γουλβς θα υποδεχθούν το Σάββατο τη Λιντς για το πρωτάθλημα.