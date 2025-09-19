Τα βλέμματα στο Derby della Capitale

Η αναμέτρηση των δύο μεγάλων ομάδων της Ρώμης, η οποία είναι επίσης γνωστή και ως "Derby della Capitale", δεσπόζει στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το διάστημα 19-22 Σεπτεμβρίου η Serie A.

Η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά υποδέχεται το μεσημέρι της Κυριακής (21/9, 13:30) -ως τυπικά γηπεδούχος- τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα στο «Ολίμπικο», με τις δύο ομάδες να έχουν απόσταση τριών βαθμών μεταξύ τους και να στοχεύουν στο «τρίποντο», προκειμένου να διατηρήσουν την επαφή με τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Οι «αετοί» θα παλέψουν για να επιστρέψουν στις επιτυχίες ύστερα από την ήττα που γνώρισαν από τη «νεοφώτιστη» Σασουόλο, καθώς ήδη βρίσκονται στο -6 από τις ομάδες που προπορεύονται στην κατάταξη. Από την πλευρά τους, και οι «τζιαλορόσι» θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες, ύστερα από την εντός έδρας ήττα από την Τορίνο, προκειμένου να διατηρηθούν σε απόσταση... βολής από την κορυφή.

Στο μεταξύ, θεωρητικά εύκολες αποστολές έχουν η -κάτοχος του τίτλου- Νάπολι και η Γιουβέντους που διατηρούν το απόλυτο της συγκομιδής και αντιμετωπίζουν ομάδες που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Η «βέκια σινιόρα» αντιμετωπίζει στη Βερόνα την Ελλάς με στόχο το «4 στα 4» στο πρωτάθλημα, όπως και οι «παρτενοπέι» που υποδέχονται τη «νεοφώτιστη» Πίζα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η 4η αγωνιστική.

Από εκεί και πέρα, η Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη υποδέχεται την Τζένοα που αναζητά το πρώτο «τρίποντό» της στο εφετινό καμπιονάτο, ενώ η Κόμο του Τάσου Δουβίκα αναμετράται στη Φλωρεντία με τη Φιορεντίνα που δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Λέτσε-Κάλιαρι 19/9 Μπολόνια-Τζένοα 20/9 Βερόνα-Γιουβέντους 20/9 Ουντινέζε-Μίλαν 20/9 Λάτσιο-Ρόμα 21/9 Τορίνο-Αταλάντα 21/9 Κρεμονέζε-Πάρμα 21/9 Φιορεντίνα-Κόμο 21/9 Ίντερ-Σασουόλο 21/9 Νάπολι-Πίζα 22/9



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Νάπολι 9

Γιουβέντους 9

Κρεμονέζε 7

Ουντινέζε 7

Μίλαν 6

Ρόμα 6

Αταλάντα 5

Κάλιαρι 4

Κόμο 4

Τορίνο 4

Ίντερ 3

Λάτσιο 3

Μπολόνια 3

Σασουόλο 3

Τζένοα 2

Φιορεντίνα 2

Βερόνα 2

Πίζα 1

Πάρμα 1

Λέτσε 1