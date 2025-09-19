Στο «Μονζουίκ» το Μπαρτσελόνα-Παρί – Πού θα γίνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Οριστικά η Μπαρτσελόνα θα υποδεχτεί την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Μονζουίκ» και πιθανότατα εκεί θα παίξει και με τον Ολυμπιακό.

Ακόμα δεν είναι έτοιμο να φιλοξενήσει αγώνες το ανακαινισμένο Καμπ Νου και η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε σήμερα πως το παιχνίδι για το Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν την 1η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στο «Μονζουίκ».

Κι αυτό γιατί, όπως εξηγεί σε ανακοίνωση ο καταλανικός σύλλογος, η UEFA δεν άναψε το «πράσινο φως» για την άδεια ασφαλείας που απαιτείται να λάβει το «Spotify Καμπ Νόου». Πιθανότατα, ο αγώνας της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, θα λάβει χώρο επίσης στο «Μονζουίκ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο δεύτερος αγώνας της φάσης των ομίλων του Champions League, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 10:00 μ.μ., εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys.

Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για να λάβει τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τους επόμενους μήνες.

Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou.