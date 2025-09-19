Με Χοφενχάιμ η Μπάγερν για το απόλυτο

Εκτός έδρας αποστολή έχει η -πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος- Μπάγερν Μονάχου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου η Bundesliga.

Οι Βαυαροί αντιμετωπίζουν τη Χοφενχάιμ στο Ζινσχάιμ και, με την ψυχολογία στα... ύψη, ύστερα από την επικράτηση με 3-1 επί της Τσέλσι στην πρεμιέρα της league phase του Champions League, θα επιδιώξουν να πανηγυρίσουν το τέταρτο «τρίποντο» σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη... μοναξιά της κορυφής.

Στο μεταξύ, η Ντόρτμουντ, η οποία προέρχεται από τη... χορταστική ισοπαλία 4-4 κόντρα στη Γιουβέντους στο Τορίνο για το Champions League, υποδέχεται τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται η 4η αγωνιστική, και θέλει τη νίκη, προκειμένου να παραμείνει σε απόσταση... βολής από την κορυφή.

Τον ίδιο στόχο έχουν τόσο η «νεοφώτιστη» Κολωνία που αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λειψία όσο και η Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα που αναμετράται εκτός έδρας με τη Στουτγκάρδη, στην αναμέτρηση που «ανοίγει την αυλαία» της 4ης «στροφής».

Από εκεί και πέρα, η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη φιλοξενεί τη Μάιντς, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μονομαχία των ομάδων που βρίσκονται στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, με το Αμβούργο να υποδέχεται την -ουραγό και χωρίς βαθμό- Χαϊντενχάιμ.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι 19/9 Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ 20/9 Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 20/9 Χοφενχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 20/9 Αμβούργο-Χαϊντενχάιμ 20/9 Λειψία-Κολωνία 20/9 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου 21/9 Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ 21/9 Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ 21/9



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 9

Ντόρτμουντ 7

Κολωνία 7

Ζανκτ Πάουλι 7

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6

Χοφενχάιμ 6

Λειψία 6

Βόλφσμπουργκ 5

Βέρντερ Βρέμης 4

Λεβερκούζεν 4

Άουγκσμπουργκ 3

Στουτγκάρδη 3

Φράιμπουργκ 3

Ουνιόν Βερολίνου 3

Μάιντς 1

Γκλάντμπαχ 1

Αμβούργο 1

Χαϊντενχάιμ 0