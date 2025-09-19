Επιστροφή Μουρίνιο μετά από 21 χρόνια

Είκοσι ένα χρόνια μετά την αποχώρηση του από την Πόρτο, προκειμένου να αναλάβει την Τσέλσι, ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει το Σάββατο (20/9) στο πρωτάθλημα της πατρίδας του.

Μετά την περιπλάνησή του σε τέσσερις χώρες (Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία) και επτά διαφορετικές ομάδες, ο Πορτογάλος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα και κάνει πρεμιέρα στο μικρό γηπεδάκι της κωμόπολης Βίλα ντας Αβες, όπου η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη αντιμετωπίζει την AVS, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Οι «αετοί» προέρχονται από δύο ανεπιτυχή αποτέλεσματα στο «Ντα Λουζ» (την ισοπαλία με τη Σάντα Κλάρα και την ήττα-σοκ από την Καραμπάχ, στην πρεμιέρα του Champions League, που οδήγησε στην απόλυση του Μπρούνο Λάζε) και ευελπιστούν να κάνουν μία νέα αρχή υπό τις οδηγίες του «Special One», που κι αυτός με τη σειρά του αναζητά έναν τρόπο επιστροφής στις επιτυχίες, καθώς έχει συμπληρώσει τρία χρόνια χωρίς τίτλο.

Σημειώνεται ότι η Μπενφίκα παίζει εκ νέου την προσεχή Τρίτη (23/9), όταν θα υποδεχθεί τη Ρίο Αβε, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της πρεμιέρας.

Την... κούρσα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα οδηγεί ως τώρα η Πόρτο, με το απόλυτο των 15 βαθμών σε πέντε ματς. Οι «δράκοι» ανοίγουν (19/9) την αυλαία της αγωνιστικής, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Ρίο Αβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου και των αρκετών Ελλήνων παικτών.

Στο -3 από την κορυφή βρίσκεται η πρωταθλήτρια Σπόρτινγκ των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη, η οποία υποδέχεται τη Δευτέρα (22/9) την ισόβαθμή της Μορεϊρένσε.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος:

Ρίο Αβε-Πόρτο 19/9 Σάντα Κλάρα-Αλβέρκα 20/9 Νασιονάλ-Αρούκα 20/9 AVS-Μπενφίκα 20/9 Γκιμαράες-Μπράγκα 20/9 Τοντέλα-Εστρέλα Αμαδόρα 21/9 Ζιλ Βισέντε-Εστορίλ 21/9 Κάσα Πία-Φαμαλικάο 21/9 Σπόρτινγκ Λισ.-Μορεϊρένσε 22/9

Για την 1η αγωνιστική (εξ αναβολής):

Μπενφίκα-Ρίο Αβε 23/9



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Πόρτο 15

Σπόρτινγκ Λισ. 12

Μορεϊρένσε 12

Μπενφίκα 10 -4αγ.

Φαμαλικάο 10

Ζιλ Βισέντε 10

Μπράγκα 8

Γκιμαράες 7

Κάσα Πία 6

Εστορίλ 5

Σάντα Κλάρα 5

Αρούκα 5

Αλβέρκα 4

Νασιονάλ 4

Ρίο Άβε 3 -4αγ.

Εστρέλα Αμαδόρα 3

AVS 1

Τοντέλα 1