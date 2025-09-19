Με την αήττητη Εσπανιόλ η Ρεάλ για το «5Χ5»

Την αήττητη ως τώρα Εσπανιόλ φιλοξενεί το Σάββατο (20/9) η Ρεάλ, με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο νικών στη La Liga.

Μετά από τέσσερις επιτυχίες σε ισάριθμα ματς (αλλά και την αγχωτική νίκη επί της Μαρσέιγ, στην πρεμιέρα του Champions League), η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των Καταλανών, που πραγματοποιούν το καλύτερο ξεκίνημα των τελευταίων ετών και ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση της κατάταξης με τη συμπολίτισσα Μπαρτσελόνα.

Η Εσπανιόλ έχει κάνει το «3 στα 3» στην έδρα της (νικώντας μεταξύ άλλων την Ατλέτικο), ενώ στο μοναδικό παιχνίδι της μακριά από τη Βαρκελώνη απέσπασε ισοπαλία από τη Σοσιεδάδ. Φυσικά ο βαθμός δυσκολίας του αγώνα στο «Μπερναμπέου» είναι πολύ υψηλότερος, απέναντι στον εξαιρετικά φορμαρισμένο Κιλιάν Εμπαπέ και μία Ρεάλ που, χωρίς να εντυπωσιάζει, εξασφαλίζει τα αποτελέσματα που θέλει με κάθε αντίπαλο.

Στο μικρό στάδιο «Γιόχαν Κρόιφ» του προπονητικού κέντρου της θα δώσει η Μπαρτσελόνα και το δεύτερο φετινό εντός έδρας παιχνίδι της, καθώς το υπό ανακατασκευή «Spotify Καμπ Νου» δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη την απαραίτητη άδεια. Μετά το σαρωτικό 6-0 της περασμένης εβδομάδας επί της Βαλένθια, οι «μπλαουγκράνα» περιμένουν το βράδυ της Κυριακής (21/9) τη Χετάφε, η οποία παρά το εξαιρετικό ξεκίνημά της (τρεις νίκες σε τέσσερα ματς) δεν αναμένεται να αποτελέσει υψηλό εμπόδιο για την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Βαλένθια με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Μεστάγια», με τις δύο ομάδες να προέρχονται από άσχημα αποτελέσματα: οι «νυχτερίδες» από τη συντριβή στη Βαρκελώνη, τα «λιοντάρια» από δύο σερί ήττες στο «Σαν Μαμές», μία στο πρωτάθλημα (Αλαβές) και μία στο Champions League (Αρσεναλ).

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος:

Μπέτις-Σοσιεδάδ 19/9 Τζιρόνα-Λεβάντε 20/9 Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 20/9 Αλαβές-Σεβίλη 20/9 Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 20/9 Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 20/9 Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 21/9 Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 21/9 Ελτσε-Οβιέδο 21/9 Μπαρτσελόνα-Χετάφε 21/9



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 12

Μπαρτσελόνα 10

Εσπανιόλ 10

Χετάφε 9

Αθλέτικ Μπιλμπάο 9

Βιγιαρεάλ 7

Αλαβές 7

Έλτσε 6

Οσασούνα 6

Μπέτις 6 -5αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 5

Σεβίλη 4

Ράγιο Βαγεκάνο 4

Θέλτα 4 -5αγ.

Βαλένθια 4

Οβιέδο 3

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2

Λεβάντε 1

Μαγιόρκα 1

Τζιρόνα 1