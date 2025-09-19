Δεσπόζει το ντέρμπι Αϊντχόφεν-Αγιαξ

Το ντέρμπι της Αϊντχόφεν με τον Αγιαξ δεσπόζει από το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

Με νίκη, οι γηπεδούχοι θα αποκτήσουν διαφορά τεσσάρων βαθμών από τον «Αίαντα», που με την σειρά του θέλει το θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να παραμείνει σε «τροχιά κορυφής».

Παράλληλα, η έτερη συνδιεκδικήτρια του τίτλου, Φέγενορντ, δοκιμάζεται στην έδρα της Αλκμααρ, σε μία αναμέτρηση «ανοικτή» σε κάθε αποτέλεσμα, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Σπάρτα Ρότερνταμ-Τβέντε 19/9 Φόλενταμ-Εξέλσιορ 20/9 Γκρόνινγκεν-Τελστάρ 20/9 Φορτούνα Σιτάρντ-Ουτρέχτη 20/9 Μπρέντα-Χεράκλες 20/9 Τσβόλε-Γκόου Αχεντ 21/9 Αϊντχόφεν-Αγιαξ 21/9 Χέρενφεν-Ναϊμέγκεν 21/9 Αλκμααρ-Φέγενορντ 21/9

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Φέγενορντ 12

Αϊντχόφεν 12

Άγιαξ 11

Αλκμάαρ 10 -4αγ.

Ναϊμέγκεν 9

Ουτρέχτη 9

Σπάρτα Ρότερνταμ 9

Γκρόνινγκεν 9

Φορτούνα Σιτάρντ 7 -4αγ.

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6

Τσβόλε 6

Φόλενταμ 4

Τελστάρ 4

Τβέντε 4

Μπρέντα 4

Εξέλσιορ 3

Χέρενφεν 2

Χέρακλες 0