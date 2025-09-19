Δεσπόζει το ντέρμπι Αϊντχόφεν-Αγιαξ

Με νίκη, οι γηπεδούχοι θα αποκτήσουν διαφορά τεσσάρων βαθμών από τον «Αίαντα», που με την σειρά του θέλει το θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να παραμείνει σε «τροχιά κορυφής».
Παράλληλα, η έτερη συνδιεκδικήτρια του τίτλου, Φέγενορντ, δοκιμάζεται στην έδρα της Αλκμααρ, σε μία αναμέτρηση «ανοικτή» σε κάθε αποτέλεσμα, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Σπάρτα Ρότερνταμ-Τβέντε 19/9 Φόλενταμ-Εξέλσιορ 20/9 Γκρόνινγκεν-Τελστάρ 20/9 Φορτούνα Σιτάρντ-Ουτρέχτη 20/9 Μπρέντα-Χεράκλες 20/9 Τσβόλε-Γκόου Αχεντ 21/9 Αϊντχόφεν-Αγιαξ 21/9 Χέρενφεν-Ναϊμέγκεν 21/9 Αλκμααρ-Φέγενορντ 21/9
Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)
Φέγενορντ 12
Αϊντχόφεν 12
Άγιαξ 11
Αλκμάαρ 10 -4αγ.
Ναϊμέγκεν 9
Ουτρέχτη 9
Σπάρτα Ρότερνταμ 9
Γκρόνινγκεν 9
Φορτούνα Σιτάρντ 7 -4αγ.
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 6
Τσβόλε 6
Φόλενταμ 4
Τελστάρ 4
Τβέντε 4
Μπρέντα 4
Εξέλσιορ 3
Χέρενφεν 2
Χέρακλες 0