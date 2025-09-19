Εκτός έδρας αποστολή για την Σεντ Ζιλουάζ

Στην έδρα της Γκενκ, του Κωνσταντίνου Καρέτσα, δοκιμάζεται η πρωτοπόρος του βελγικού πρωταθλήματος, Σεντ Ζιλουάζ.

Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, οι πρωταθλητές θέλουν να φύγουν με θετικό αποτέλεσμα από το γήπεδο της Γκενκ, που δεν βρίσκεται σε «καλό φεγγάρι», ωστόσο η συγκεκριμένη αναμέτρηση παραμένει αμφίρροπη.

Παράλληλα, η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, θα φιλοξενήσει την έκπληξη της εφετινής διοργάνωσης, Σεντ Τρουϊντέν, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Γάνδη-Ντέντερ 19/9 Λέουβεν-Λα Λουβιέρ 20/9 Σαρλερουά-Ζούλτε Βάρεγκεμ 20/9 Αντερλεχτ-Αντβέρπ 20/9 Γκενκ-Σεντ Ζιλουάζ 21/9 Βέστερλο-Σταντάρ Λιέγης 21/9 Μπριζ-Σεντ Τρουϊντέν 21/9 Μαλίν-Σερκλ Μπριζ 21/9

Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

1. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 17

2. Σεντ Τρουιντέν 14

3. Μαλίν 12

4. Σαρλερουά 12

5. Μπριζ 10 -6αγ.

6. Άντερλεχτ 10 -6αγ.

7. Αντβέρπ 9

8. Βέστερλο 9 -6αγ.

9. Σερκλ Μπριζ 8

10. Γκενκ 8

11. Γάνδη 8 -6αγ.

12. Σταντάρ Λιέγης 8

13. Ζούλτε Βάρεγκεμ 7

14. Λα Λουβιέρ 7

15. Λέουβεν 7

16. Ντέντερ 2