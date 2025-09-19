Το μεγάλο ντέρμπι στο «Βελοντρόμ» της Μασσαλίας μεταξύ της τοπικής Μαρσέιγ και της Παρί Σεν Ζερμέν δεσπόζει στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη Ligue 1.

Οι πρωταθλητές Γαλλίας ξεκίνησαν τη σεζόν με τέσσερις νίκες, αλλά η αποστολή τους στο λιμάνι θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, με τους γηπεδούχους να θέλουν τη νίκη για να πλησιάσουν στην κορυφή.

Χωρίς ασφαλή προγνωστικά είναι και το ματς μεταξύ της Λανς και της (δεύτερης στη βαθμολογία και αήττητης) Λιλ. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στο γαλλικό πρωτάθλημα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Λιόν-Ανζέ

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ναντ-Ρεν

Μπρεστ-Νις

Λανς-Λιλ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Παρί FC-Στρασμπούρ

Μονακό-Μετζ

Οσέρ-Τουλούζ

Χάβρη-Λοριάν

Μαρσέιγ-Παρί Σεν Ζερμέν

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 12

Λιλ 10

Λιόν 9

Μονακό 9

Στρασμπούρ 9

Νις 6

Μαρσέιγ 6

Τουλούζ 6

Ρεν 6

Λανς 6

Παρί FC 6

Ανζέρ 5

Οσέρ 3

Ναντ 3

Λοριάν 3

Χάβρη 3

Μπρεστ 1

Μετς 1