Ουκρανός δημοσιογράφος στο SDNA: «Ζητούν παραίτηση Ρεμπρόφ στην εθνική Ουκρανίας– Ιδανικός για πάγκο συλλόγου»

Ο αρχισυντάκτης του «Profutbol Digital», Βολόντιμιρ Ζβερόφ εξηγεί στο SDNA γιατί ο Σεργκέι Ρεμπρόφ δεν διάγει τις καλύτερες μέρες της καριέρας του στην εθνική Ουκρανίας, τονίζοντας ωστόσο πως δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από την εθνική Ουκρανίας.

Το αρνητικό ξεκίνημα της εθνικής Ουκρανίας στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων κατά του Σεργκέι Ρέμπροφ.

Μετά από μια απογοητευτική ισοπαλία με το Αζερμπαϊτζάν (1-1), οι Ουκρανοί οπαδοί συνέκριναν τα αποτελέσματα του νυν ομοσπονδιακού προπονητή της Ουκρανίας με τους προκατόχους του, και τα νούμερα αποδείχθηκαν αποκαρδιωτικά.

Προς το παρόν, η εθνική ομάδα της Ουκρανίας υπό την ηγεσία του Σεργκέι Ρέμπροφ έχει το χειρότερο ποσοστό νικών μεταξύ όλων των προπονητών που έχουν παίξει 20 ή περισσότερους αγώνες με την ομάδα. Αυτό το ποσοστό είναι μόνο 35,7% νικών σε 28 αγώνες. Οι συνθήκες θεωρητικά ευνοούν το «φλέρτ» του Παναθηναϊκού με τον άλλοτε στράικερ της Τότεναμ, ο οποίος αποτελεί βασικό στόχο για να διαδεχθεί τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο των «πρασίνων».



Ο Βολόντιμιρ Ζβερόφ, αρχισυντάκτης του ουκρανικού "Profutbol Digital" μίλησε στο SDNA για τον Ρεμπρόφ και τις πιθανότητες να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.



«Η Εθνική Ουκρανίας παίζει πολύ άσχημα. Πολλοί οπαδοί θέλουν να παραιτηθεί ο Ρέμπροφ. Το στυλ παιχνιδιού εναντίον του Αζερμπαϊτζάν ήταν τόσο αργό, με μόνο πάσες χωρίς αιχμηρές επιθέσεις. Δεν υπήρχαν προσδοκίες πριν από την αναμέτρηση με την Γαλλία στην πρεμιέρα των προκριματικών, και το 0-2 αντιμετωπίστηκε φυσιολογικά βλέποντας δύο διαφορετικές ομάδες.

Με το Αζερμπαϊτζάν όμως; Πολλοί επέκριναν τον Ρεμπρόφ διότι εναντίον του Αζερμπαϊτζάν έπαιξε μόνο με έναν επιθετικό.



Επιπλέον, του έχει ασκηθεί κριτική για τα πολλά γκολ που δέχθηκε από στημένες φάσεις, ξεκινώντας από το Euro 2024 μέχρι τώρα. Δεν νομίζω όμως πως ο Ρέμπροφ θα παραιτηθεί τώρα για τον Παναθηναϊκό, υπάρχουν ακόμα πιθανότητες να κατακτήσει την δεύτερη θέση η Ουκρανία.

Νομίζω ότι είναι ένας καλός και συνεπής προπονητής για έναν σύλλογο, όπου υπάρχει συνεχή δουλειά κάθε μέρα. Είναι πολύ περίπλοκο να στήνεις αυτό το είδος ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει για την Εθνική, όταν οι παίκτες κάνουν λίγες προπονήσεις πριν από τα ματς. Στον Ρεμπρόφ αρέσει το 4-1-4-1 με έλεγχο της μπάλας και θεωρώ πως θα μπορούσε να τα καταφέρει στον Παναθηναϊκό».