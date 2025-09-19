Υπηρεσιακοί προπονητές Παναθηναϊκού: 10 νίκες, 6 ισοπαλίες, 1 ήττα (vids, πίνακας)

Ποια αποτελέσματα έχει σημειώσει ο Παναθηναϊκός με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο του τα τελευταία 30 χρόνια.

Τους αριθμούς και τα στοιχεία μπορεί να τους ερμηνεύσει κανείς με διάφορους τρόπους. Αυτό είναι κι ένα μέρος της μαγείας τους. Το μεγαλύτερο μέρος, όμως, αυτής της μαγείας είναι ότι τα νούμερα δεν αμφισβητούνται. Είναι εκεί, έχουν καταγραφεί και δεν αλλάζουν.

Σκεφτήκαμε, λοιπόν, να ψάξουμε τα αποτελέσματα που είχε η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού με υπηρεσιακούς προπονητές στον πάγκο της τα τελευταία 30 χρόνια. Αφορμή, φυσικά, υπήρξε η συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη, που ανακοινώθηκε χθες με τον αστερίσκο ότι ο Έλληνας προπονητής είναι «υπηρεσιακός» και θα παραμείνει στο πόστο του μέχρι να βρεθεί μια μόνιμη λύση για τον πάγκο της ομάδας.

Οι περισσότεροι από τους φίλους του Παναθηναϊκού που παρακολουθούν την ομάδα επί χρόνια έχουν στο μυαλό τους, αποσπασματικά, αυτά τα αποτελέσματα. Λίγοι, όμως, έχουν συνειδητοποιήσει αυτό που αποτυπώνουν οι αριθμοί: Ότι ο Παναθηναϊκός με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο του έδωσε 17 αγώνες τα τελευταία 30 χρόνια και μετράει 10 νίκες, 6 ισοπαλίες και μία ήττα!

Αυτός ο απολογισμός από μόνος του αποτελεί «είδηση». Που αξίζει να επισημανθεί, έστω και σαν ιστορικό παράδοξο. Δεν βρίσκεις συχνά τέτοιους απολογισμούς σε προπονητές λίγων ημερών.

Πώς μπορεί κανείς να υποδεχτεί αυτούς τους αριθμούς; Κάποιοι, προφανώς, με θυμηδία, κάποιοι με ειρωνεία, κάποιοι άλλοι μ’ ένα πικρό κούνημα του κεφαλιού, κάποιοι με ειλικρινή προβληματισμό. Δεν σημαίνει, άλλωστε, αυτή η παράδοση των υπηρεσιακών ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει οπωσδήποτε καλό αποτέλεσμα στο ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Άλλωστε η μοναδική του ήττα σε ματς εναντίον του Ολυμπιακού έγινε, τον Μάιο του 2021, όταν την ομάδα καθοδηγούσε ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος. Ο οποίος, όπως είναι γνωστό, αργότερα μετακινήθηκε στον Ολυμπιακό και πανηγύρισε ευρωπαϊκό τίτλο με την Κ19 του συλλόγου.

Ανάμεσα στους αγώνες που έχουν γίνει με υπηρεσιακό προπονητή υπάρχουν αυτό που λέμε «βατά» ματς πρωταθλήματος, αλλά υπάρχουν και ντέρμπι. Τρεις φορές στο παρελθόν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό με υπηρεσιακό, και δεν έχει καταγράψει νίκη (0-2-1). Σε διοργανώσεις, όμως, εκτός πρωταθλήματος, μάλιστα με ιδιαίτερη σπουδαιότητα, οι πράσινοι έχουν 2/2.

Η νίκη επί της Σεβίλλης το 2005 για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ (φάση των 32) έχει καταχωρηθεί στα μεγάλα συν του Τότη Φυλακούρη. Με τον Χρήστο Κόντη, άλλωστε, στον πάγκο ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τελευταίο χρονικά τίτλο του, το κύπελλο του 2024 στον τελικό εναντίον του Άρη.