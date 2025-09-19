Προπονητής Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη: «Προσθέτει πολλά στην ομάδα, χαρούμενος που τον έχω»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Έλληνα επιθετικό ο τεχνικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ρουί Μπόρζες.

Η Σπόρτινγκ ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στο φετινό Champions League, συντρίβοντας την Καϊράτ Αλμάτι με 4-1.

Ο Φώτης Ιωαννίδης ήρθε από τον πάγκο στο 61ο λεπτό της συνάντησης (ο Βαγιαννίδης δεν αγωνίστηκε), με τον τεχνικό της πορτογαλικής ομάδας να μιλάει με κολακευτικά λόγια για τον πρώην αρχηγό του Παναθηναϊκού.

«Δεν είναι μόνο ο Σουάρες. Όλοι φέρνουν μια δυναμική. Είναι παίκτες που αξίζουν αναγνώριση για όσα προσφέρουν στην ομάδα. Όχι μόνο ο Λουίς, το ίδιο θα ισχύει και για τον Φώτη (Ιωαννίδη). Προσθέτει πολλά στην ομάδα και θα φέρει διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με τον Λουίς. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να υπολογίζω και στους δύο, γιατί με τις δικές τους αρετές κάνουν τους συμπαίκτες τους να ξεχωρίζουν», δήλωσε.