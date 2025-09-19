Έρευνα της UEFA για τον χαμό στο «Άνφιλντ» με Σιμεόνε και οπαδούς! (vid)

Άναψαν τα αίματα στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να αποβληθεί ο Ντιέγκο Σιμεόνε. Κίνδυνος τιμωρίας για τον Αργεντινό αλλά και τη Λίβερπουλ.

Ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας είχε επεισόδιο με οπαδό της Λίβερπουλ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League που βρήκε νικητές τους Reds (3-2), λόγω προσβλητικών σχολίων εναντίον του -όπως ανέφερε ο ίδιος- με αποτέλεσμα να επέμβει η ασφάλεια του γηπέδου, ενώ ο διαιτητής απέβαλε τον Αργεντινό κόουτς.

Στη συνέχεια όμως επενέβησαν κι άλλα μέλη του επιτελείου της Ατλέτικο και μάλιστα ένας εξ αυτών εμφανίζεται να φτύνει προς την πλευρά των οπαδών, όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όλα όσα συνέβησαν στο "Άνφιλντ" βρίσκονται στο μικροσκόπιο της UEFA η οποία έρευνα το περιστατικό κι αναμένεται να μοιράσει "καμπάνες" σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.