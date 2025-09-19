Έρευνα της UEFA για τον χαμό στο «Άνφιλντ» με Σιμεόνε και οπαδούς! (vid)

Ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας είχε επεισόδιο με οπαδό της Λίβερπουλ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League που βρήκε νικητές τους Reds (3-2), λόγω προσβλητικών σχολίων εναντίον του -όπως ανέφερε ο ίδιος- με αποτέλεσμα να επέμβει η ασφάλεια του γηπέδου, ενώ ο διαιτητής απέβαλε τον Αργεντινό κόουτς.
Στη συνέχεια όμως επενέβησαν κι άλλα μέλη του επιτελείου της Ατλέτικο και μάλιστα ένας εξ αυτών εμφανίζεται να φτύνει προς την πλευρά των οπαδών, όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Όλα όσα συνέβησαν στο "Άνφιλντ" βρίσκονται στο μικροσκόπιο της UEFA η οποία έρευνα το περιστατικό κι αναμένεται να μοιράσει "καμπάνες" σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.
One of Simeone’s staff spat at a Liverpool fan on 13 seconds…— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) September 18, 2025
DISGUSTING😡🤢🤮pic.twitter.com/OoCDpxhKDK