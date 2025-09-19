Ο Τύπος αναλύει την αναζήτηση του Παναθηναϊκού για προπονητή, τη γκέλα του Ολυμπιακού, αλλά και το μέλλον της Εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - LIVE SPORT

Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν... Φαίνεται πως όταν ένας τεχνικός διευθυντής "λοκάρει" στο μυαλό του προπονητή, μάλλον τον κρατάει για χρόνια. Ανεξάρτητα της πορείας του τεχνικού... Όταν η ΑΕΚ άφησε οριστικά την υπόθεση Λουτσέσκου άρχισε την αναζήτηση προπονητή. Στο τραπέζι έπεσαν τρία ονόματα: Ρεμπρόφ, Νίκολιτς (ναι, ο σημερινός τεχνικός της Ένωσης) και Μιλόγεβιτς. Αθλητικός-τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ ήταν ο Παπαδημητρίου. Δεν είχε πάρει ακόμη τα... πάντα όλα στα χέρια του, κάτι που συνέβη έπειτα από μερικούς μήνες... Θα πει κάποιος εύλογα ότι μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος κατέκτησε πρωταθλήματα σε κάθε ομάδα που δούλεψε. Ταυτόχρονα όμως έχει να δουλέψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συλλόγων από το 2021...

Ο Παπαδημητρίου τον επαναφέρει τώρα, τέσσερα χρόνια αργότερα, στην ποδοσφαιριστή ζωή του Παναθηναϊκού. Σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία για το Τριφύλλι, καθώς δεν υπάρχει -δικαιολογημένα- ίχνος ανοχής και υπομονής από τον κόσμο του. Ο Ρεμπρόφ είναι σίγουρα πετυχημένος ποδοσφαιράνθρωπος, όμως δεν είμαι διόλου βέβαιος ότι διαθέτει την ισχυρή προσωπικότητα για να ανταποκριθεί και να αντέξει την τεράστια πίεση στον πάγκο του σημερινού Παναθηναϊκού. Όσο για τον Παπαδημητρίου; Η ατζέντα του προφανώς "ανακυκλώνεται" σε προπονητές και παίκτες που έχει "λοκάρει" στα χρόνια που ασχολείται ως τεχνικός διευθυντής στις δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες. Καλό θα ήταν να είχε μεγαλύτερο εύρος επιλογών, όμως αυτό δεν αφορά εμένα, αλλά τον άνθρωπο που τον πληρώνει.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Στις 17 Σεπτέμβρη συνέβη κάτι εντυπωσιακό: κάποιοι διαπίστωσαν ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στις κλειστές άμυνες. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά λίγοι προσπάθησαν να εξηγήσουν το γιατί. Χρειάζεται λέει απέναντι σε αυτές τις άμυνες να έχεις παίκτες με ατομική ενέργεια. Δεν έχει ο Ολυμπιακός; Σε άλλη ομάδα παίζουν Ποντένσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ελ Κααμπί; Αναφέρομαι σ αυτούς γιατί τους ξέρουμε. Τους Ταρέμι, Στρεφέτσα, Καμπελά πρέπει να τους μάθουμε. Τι άλλο χρειάζεται; Χρειάζεται λέει να κάνεις κατοχή μπάλας και να μην παίζεις με τόσες σέντρες. Πολύ ωραία. Αλλά με την Πάφο ο Ολυμπιακός έκανε 80% κατοχή. Και με σέντρες ο Ολυμπιακός έπαιζε και με τον Πανσερραϊκό: το πρώτο και το πέμπτο γκολ από σέντρες το έβαλε.

Ας σοβαρευτούμε. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ προσπαθεί να παίξει άμεσο ποδόσφαιρο. Το άμεσο ποδόσφαιρο βασίζεται σε κάτι απλό: πρέπει η μπάλα να πάει γρήγορα μπροστά. Για να πας την μπάλα μπροστά γεμίζεις. Όχι γιατί είσαι κακός παίκτης, αλλά γιατί αυτό σου ζητά ο προπονητής Ο Ολυμπιακός συμβαίνει να έχει όχι ένα, αλλά τρία φορ περιοχής. Αλλά ο Ταρέμι μόλις ήρθε κι ο Γιάρεμτσουκ λείπει. Και λείπει πολύ. Πέρυσι μπήκε στο ματς με την Μπόντο και το πήρε μόνος του... Επίσης για να μην έχεις πρόβλημα με τις κλειστές άμυνες, πρέπει να τις ανοίγεις νωρίς. Αν σε τέσσερα επίσημα ματς δεν έχις βάλει γκολ στο πρώτο ημίχρονο γιατί παίζεις αργά και ψάχνεσαι, πώς να μην έχεις πρόβλημα; Υπομονή. Θα γυρίσουν Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ, θα βρει τη φόρμα του ο Ποντένσε και θα γίνει βασικός ο Νασιμέντο. και τα ξαναλέμε...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Ο Ολυμπιακός, προτού πάει στο Λονδίνο και αργότερα στη Βαρκελώνη για να... καλύψει τους βαθμούς που έχασε από την Πάφο στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ, έχει αρκετά πράγματα να κάνει. Και αποστολές ιδιαίτερα σημαντικές στις εγχώριες διοργανώσεις. Πριν από το ματς με την Άρσεναλ και τη λάμψη της δεύτερης παρουσίας του στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ έχει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη για το Κύπελλο. Όπως και να φιλοξενήσει τον πολύ επικίνδυνο (ρωτήστε και τον ΠΑΟΚ) Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα. Και ενδιάμεσα από Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα έχει δύο ταξίδια για τη Σούπερ Λιγκ σε Τούμπα και Λάρισα. Πάρα πολύ σωστά ο Χοσέ Λουίς Με- ντιλίμπαρ από την πρώτη στιγμή που το παιχνίδι με την Πάφο έγινε παρελθόν έστρεψε την προσοχή στο επόμενο. Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ό,τι ακολουθεί.

Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να μένει εκτός κριτικής. Ούτε ο προπονητής που έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε ευρωπαϊκό τίτλο και αμέσως μετά στο περσινό νταμπλ. Θα μπορούσε πράγματι ο Μεντιλίμπαρ με όλο το καλοκαίρι ελεύθερο για προετοιμασία να είχε παρουσιάσει καλύτερη την ομάδα του απ' όσα έχει δείξει στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Το ξέρει και ο ίδιος. Τόσο σε αυτοματισμούς όσο και σε αξιοποίηση στατικών φάσεων και πιο πολλές ιδέες για να ανοίγουν οι κλειστές άμυνες. Ή να μπαίνει ο Ολυμπιακός από την αρχή καλά στους αγώνες του και όχι να τρέχει στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως επίσης και στο ματς της πρεμιέρας του Τσάμπιονς Λιγκ θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερες επιλογές για τη μεγαλύτερη παραγωγή φάσεων. Με πιο κάθετο παιχνίδι, το οποίο υπηρετούν καλύτερα ο Μουζακίτης (φάνηκε στη συμμετοχή του) και ο Νασιμέντο (δεν χρησιμοποιήθηκε).

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Για να πω την αλήθεια, δεν πολυπερίμενα ο Νίκολιτς να βάλει στο προχθεσινό ματς στο Αιγάλεω ούτε τον Γκρούγιτς, ούτε πολύ περισσότερο τον Ζοάο Μάριο. Ο Νίκολιτς τους χρειάζεται και τους δύο και κυρίως ξέρει πολύ καλά τι μπορούν να προσφέρουν και να προσθέσουν στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Κάποια από αυτά τα είδαμε και προχθές στο Αιγάλεω, σε έναν αγωνιστικό χώρο που ήταν βοσκοτόπι. Ο Γκρούγιτς έπαιζε συνεχώς με το κεφάλι ψηλά και έψαχνε το κάθετο παιχνίδι. Από μια δική του κάθετη πάσα άλλωστε, άνοιξε η φάση που κατέληξε στην ασίστ του Πένραϊς και το γκολ του Πιερό. Καθαρά αμυντικό χαφ είναι ο Γκρούγιτς. Τη θέση του την ξέρει και κυρίως ξέρει πως να την κρατάει σωστά. Ακόμα και σ’ ένα ματς με αντιπάλους παίκτες μικρότερης ομάδας, ο Σέρβος χαφ δεν έπαιρνε ρίσκα.

Όσο για τον Ζοάο Μάριο, μπορεί να μην έπαιξε ολόκληρο 90λεπτο, αλλά στο ημίωρο που πήρε χρόνο, καταρχάς έβγαλε διάθεση. Κυνήγησε φάσεις, ήταν ενεργητικός και πρόλαβε να μπει και σε δύο φάσεις για γκολ. Νομίζω πως αν δεν ήταν τόσο τραγικός ο αγωνιστικός χώρος, θα είχε σκοράρει σίγουρα. Οσο για τον βαθμό ετοιμότητας του Πορτογάλου, θέμα δεν τίθεται. Οκτώ ματς με τρία γκολ έχει προλάβει ήδη να παίξει με την Μπεσίκτας και μάλιστα ακόμα και ευρωπαϊκά. Πανέτοιμος είναι. Μόνο κούμπωμα με την υπόλοιπη ομάδα χρειάζεται.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Η διαχείριση της επόμενης μέρας της Εθνικής μας ομάδας είναι μια λεπτή υπόθεση και απαιτεί ιδιαίτερη επιμέλεια στη λήψη των αποφάσεων που θα τη διαμορφώσουν. Του χρόνου δεν υπάρχουν διοργανώσεις εθνικών ομάδων, το Παγκόσμιο Κύπελλο θα γίνει το 2027 και αυτή η διετία που μεσολαβεί μέχρι τότε (με δεδομένο ότι θα πάρουμε την πρόκριση από τα “παράθυρα”, που κι αυτή είναι μια υπόθεση η οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή) διευκολύνει την αποχώρηση της παλιάς φουρνιάς και την ομαλή ενσωμάτωση της νέας. Ποιος θα την κάνει όμως;

Καίριο το ερώτημα. Κι η απάντησή του είναι αυτονόητη, όχι όμως εύκολη ως προς την υλοποίησή της. Ο Βασίλης Σπανούλης πρέπει να παραμείνει προπονητής της Εθνικής ομάδας. Είναι ο ιδανικός γι’ αυτή τη θέση, όπως αποδείχθηκε την τελευταία διετία. Όχι τόσο από τα αποτελέσματα όσο από το γεγονός ότι κατάφερε να προσφέρει στους διεθνείς την έμπνευση που χρειάζονταν για να υπερβούν τους εαυτούς τους και τις δυνατότητες της ομάδας. Όλοι εξήραν τη συμβολή του και όχι μόνο ο Γιάννης. Ο Σπανούλης είναι ο καταλληλότερος για να ηγηθεί του project της ανανέωσης και του ανοίγματος ενός νέου κύκλου στην ιστορία της Εθνικής. Αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί. Ή, πιο σωστά, ότι του το επιτρέπουν οι φιλοδοξίες του. Ο Σπανούλης θα κληθεί να αποφασίσει. Κι η ΕΟΚ θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να τον κάνει από Kill Bill… Keep Bill. Κρατάω τον Βασίλη, δηλαδή. Γιατί αλλιώς το πράγμα θα μπλέξει πολύ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.