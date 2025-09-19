Στο Μουσείο ιστορίας της ΑΕΚ ο Σάντμπεργκ (pic)

Στην OPAP Arena και το Μουσείο της ΑΕΚ βρέθηκε χθες ο διεθνής Σουηδός επιθετικός Χόκαν Σάντμπεργκ, τον οποίο συνάντησαν επτά συμπαίκτες του από την ομάδα του '80.

Αναλυτικά:

Το Μουσείο της ΑΕΚ και η Opap Arena πλημμύρισαν χτες από αναμνήσεις και συναισθήματα! Μας επισκέφτηκε, μαζί με την όμορφη οικογένειά του, ένας από τους πιο σπουδαίους αλλά και αγαπητούς ξένους ποδοσφαιριστές, που έχουν τιμήσει τη φανέλα της Ένωσης, ο διεθνής Σουηδός επιθετικός Χόκαν Σάντμπεργκ.

Τον Χόκαν συνόδευσαν και ούτε λίγο ούτε πολύ επτά (!) συμπαίκτες του στην ΑΕΚ (Μανωλάς, Γεωργαμλής, Στυλιανόπουλος, Βασιλόπουλος, Χατζής, Καραγκιοζόπουλος, Λέτσας), σε ένα άτυπο reunion της ομάδας της δεκαετίας του ‘80.

Οι αναμνήσεις, τα αστεία και οι πλάκες πήραν κι έδωσαν, ο Χόκαν συγκινήθηκε διαπιστώνοντας πόσο έντονο παραμένει το αποτύπωμα που άφησε στην ΑΕΚ κι όλοι πέρασαν μια μέρα που θα τη θυμούνται για καιρό.