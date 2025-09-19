Ελλάς Σύρου: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της Ελλάς Σύρου ξεκινά από σήμερα, με την ομάδα να ζητά τη στήριξη όλου του νησιού στην ιστορική συμμετοχή της στη Super League 2.

Αναλυτικά:

Από την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρες 18:00μμ -22:00μμ ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τους αγώνες της Ελλάς Σύρου στο Πρωτάθλημα της Superleague 2 στην επίσημη μπουτίκ της ομάδας επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη (πρώην κατάστημα Καρατάσου), η οποία θα λειτουργήσει για πρώτη φορά.

Η Διοίκηση της Ελλάς Σύρου επιθυμώντας να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους Συριανούς να είναι παρόντες σε όλα τα παιχνίδια, έχει διαμορφώσει προσιτές τιμές για όλους χωρίζοντας στις κάτωθι κατηγορίες τα εισιτήρια διαρκείας:

Κατηγορία V.I.P. (στο κέντρο του γηπέδου κάτω από το στέγαστρο), τιμή διαρκείας: 450€

1η Κατηγορία (δεξιά και αριστερά των VIP κάτω από το στέγαστρο), τιμή διαρκείας: 280€

2η Κατηγορία, τιμή διαρκείας: 230€

3η Κατηγορία, τιμή διαρκείας: 200€

Κατηγορία Family (συμπεριλαμβάνονται παιδιά έως 17 ετών, φοιτητές και σπουδαστές της ΑΕΝ Σύρου), τιμή διαρκείας: 90€

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, οι μέτοχοι και οι χορηγοί θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για τους αγώνες Κυπέλλου Betsson με Αιγάλεω και Ολυμπιακό.

Ειδικές Κατηγορίες Εισιτηρίων:

Οικογενειακά εισιτήρια: Παρέχεται έκπτωση 10% στο συνολικό κόστος.

Παιδιά κάτω των 10 ετών: Η είσοδος είναι δωρεάν, εφόσον δεν καταλαμβάνουν ξεχωριστή θέση (κάθισμα).

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ): Δικαιούνται ελεύθερη είσοδο με την επίδειξη σχετικής ταυτότητας ή πιστοποίησης.

Οι ώρες λειτουργίας της μπουτίκ είναι:

Δευτέρα έως Σάββατο 10:00πμ – 14:30μμ και

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 18:00μμ – 22:00μμ.

Στον χώρο της μπουτίκ θα βρείτε επίσης επίσημο υλικό της ομάδας, όπως φανέλες, καπέλα, κασκόλ και άλλα είδη, για να στηρίξετε την ομάδα με τον πιο ξεχωριστό τρόπο.

Επίσης, καλούμε τους τοπικούς επιχειρηματίες να στηρίξουν ενεργά την ομάδα μας με χορηγία, αποκτώντας την ευκαιρία να προβάλουν την επιχείρησή τους μέσω του διαφημιστικού πακέτου της ομάδας.

Με την πολύτιμη συμμετοχή και υποστήριξή σας, ενισχύετε σημαντικά την ομάδα και προσφέρετε στην επιχείρησή σας μια δυναμική διαφήμιση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά από τις μεγάλες προσπάθειες που έχει καταβάλει η Διοίκηση, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις και να ξεπεράσει κάθε δυσκολία, η ομάδα μας είναι πλέον οργανωμένη και έτοιμη να ανταποκριθεί σε όλα τα επίπεδα.

Η ενεργή υποστήριξη του κάθε φίλου και οπαδού είναι απαραίτητη. Μόνο μαζί μπορούμε να χτίσουμε μια ομάδα δυνατή που θα μας χαρίσει στιγμές υπερηφάνειας.

Αποκτήστε το εισιτήριο διαρκείας σας και γίνετε χορηγοί για να στηρίξετε την ομάδα του νησιού μας σε κάθε μάχη!

Μαζί θα ζήσουμε ιστορικές στιγμές!

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ