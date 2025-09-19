Ιωαννίδης: «Νιώθω όλο και πιο άνετα παίζοντας με την Σπόρτινγκ»

Ικανοποιημένος ήταν ο Φώτης Ιωαννίδης για τον χρόνο που αγωνίστηκε στο ματς με την Σπόρτινγκ στην πρεμιέρα του Champions League, αλλά κυρίως με τη νίκη επί της Καϊράτ Αλμάτι.

Το ντεμπούτο του στο Champions League έκανε χθες ο Φώτης Ιωαννίδης, μπαίνοντας στον αγώνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας εναντίον της Καϊράτ στο 61ο λεπτό.

«Ήταν ένα εντός έδρας παιχνίδι, μπροστά στους οπαδούς μας, και οι τρεις βαθμοί είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστώ καλύτερα, αλλά όλοι με υποδέχτηκαν καλά, και νιώθω όλο και πιο άνετα παίζοντας με την ομάδα», τόνισε αρχικά ο Έλληνας επιθετικός.

Όταν του ζητήθηκε να αποκαλύψει τι είπε ο Ρούι Μπόρχες στην ομάδα στο ημίχρονο για να τους ενθαρρύνει να είναι πιο επιθετικοί στο δεύτερο ημίχρονο, δεν δίστασε: «Μας εξήγησε τι κάναμε λάθος, ότι αν ήμασταν λίγο πιο επιθετικοί θα πετυχαίναμε περισσότερα γκολ, και αυτό συνέβη».