Η Μπόρνμουθ ανανεώνει το συμβόλαιο του Ιραόλα

Σύμφωνα με Μέσα του εξωτερικού, η διοίκηση της Μπόρνμουθ εμφανίζεται απολύτως ικανοποιημένη με τη δουλειά του Βάσκου κόουτς και η ανανέωσή του είναι δρομολογημένη.

Ο 42χρονος προπονητής οδηγεί την Μπόρνμουθ σε σταδιακή άνοδο, παίζοντας παράλληλα και όμορφο ποδόσφαιρο εξασφαλίζοντας την έξοδο στην Ευρώπη και πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στην Premier League.

Όλα τα παραπάνω, οδηγούν την ομάδα από τον αγγλικό Νότο, να εκκινήσει τις διαδικασίες για την επέκταση του συμβολαίου του. Το νέο deal σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία θα έχει διάρκεια έως το 2028.

Ο Ιραόλα είναι προπονητής της Μπόρνμουθ από το καλοκαίρι του 2023 μετά την μετακόμισή του στην Αγγλία από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και αναμένεται να συναντηθεί αυτές τις μέρες με τον πρόεδρο των «τσέρις», Μπιλ Φόλεϊ, προκειμένου να επισημοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών.