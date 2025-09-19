Η Αλ Νασρ επιμένει για τον Κασεμίρο

Οι Σαουδάραβες θέλουν να ενισχυθούν με την απόκτηση του Βραζιλιάνου χαφ κάνοντας προσπάθεια να τον πείσουν.

Η Αλ Νασρ έχει ψηλά στην μεταγραφική της λίστα τον Κασεμίρο, με τον 33χρονο χαφ να μην δείχνει διάθεση να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία, πριν το Mundial το ερχόμενο καλοκαίρι.

Από την πλευρά τους οι Σαουδάραβες, κάνουν προσπάθεια για να πείσουν τον έμπειρο μέσο, προκειμένου να μετακομίσει τον Ιανουάριο στην Αλ Νασρ, προσφέροντας του ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.

Στην εξίσωση μπαίνει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που θέλει να απαλλαγεί από το βαρύ συμβόλαιο του Κασεμίρο, με τους «Κόκκινους Διάβολους», ωστόσο να μην ασκούν πίεση στον Βραζιλιάνο για να αποχωρήσει.