Αναλαμβάνει την Εθνική Μαυροβουνίου ο θρυλικός Μίρκο Βούτσινιτς

Η εθνική Μαυροβουνίου ετοιμάζεται να υποδεχθεί στον πάγκο τον Μίρκο Βούτσινιτς, ο οποίος θα αναλάβει χρέη Ομοσπονδιακού προπονητή.

Ο πρώην Μαυροβούνιος ποδοσφαιριστής – ο οποίος στη Serie A φόρεσε, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των Ρόμα, Γιουβέντους – θα είναι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας του, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται τις επόμενες ώρες.

O 41χρονος αποτελεί μια θρυλική μορφή για το ποδόσφαιρο του Μαυροβουνίου, έχοντας καταγράψει 46 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει η χώρα.

Αυτή θα είναι η πρώτη μεγάλη προπονητική δουλειά του Μίρκο Βούτσινιτς, που με το ειδικό βάρος που διαθέτει καλείται να συσπειρώσει του διεθνής του Μαυροβουνίου, στην προσπάθεια στα προκριματικά του Mundial.